В ЗКО талые воды затопили подъездную дорогу к селу

По словам жителей, о возможном подтоплении они предупреждали заранее и направляли обращение в районный акимат. После того, как дорогу затопило, они также обратились в службы ЧС. В связи с этой ситуацией корреспондент агентства Kazinform направил запрос в акимат Теректинского района. В аппарате акима района сообщили, что по данной дороге разработан проект ремонта и установки водопропускных труб.

Отмечается, что после выделения бюджетных средств 28 августа прошлого года были проведены конкурсные процедуры. По их итогам 24 сентября с ТОО «АСФА» заключен договор на сумму 39 млн 965,1 тыс. тенге (на 2025 год — 1 тыс. тенге, остальная сумма — на 2026 год). Позднее было подписано дополнительное соглашение, а 10 октября выплачен аванс в размере 30% — 11 млн 989,8 тыс. тенге.

В акимате пояснили, что из-за неблагоприятных погодных условий по письменному обращению подрядной организации строительно-монтажные работы были приостановлены. 12 декабря заключено дополнительное соглашение о снижении объема финансирования, сроки реализации проекта продлены до конца 2026 года.

— В настоящее время ситуация стабильная, организовано дежурство. Движение транспорта не прерывалось. Однако из-за весенних условий проезд по трассе затруднен. Ремонтные работы будут продолжены при наступлении благоприятной погоды, — говорится в официальном ответе.

В селе Тонкерис, входящем в состав Долинского сельского округа, насчитывается 156 домов, три социальных объекта, проживают 388 человек.