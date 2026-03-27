Второе за неделю заседание Парламента: на повестке — статус города Алатау

Депутаты рассмотрят во втором чтении проект Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау».

Как ранее сообщал заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, в соответствии с Посланием Главы государства от 2025 года и Указом о развитии города Алатау Правительством разработан проект Конституционного закона. Его основная цель — создание условий для ускоренного и устойчивого развития города Алатау.

Для разработки проекта Закона были привлечены ведущие международные консалтинговые компании. Эксперты изучили мировой опыт развития городов в рамках функционирования специальных административных и экономических зон.

На основе закона в городе будет сформирован специальный правовой режим, которые будет включать все аспекты предпринимательства. В результате Алатау станет современной регуляторной платформой, позволяющей внедрять новые управленческие и технологические решения.

Alatau City Authority создается как новый государственный орган, основанный на стратегическом развитии. Его деятельность будет определяться Советом, возглавляемый Премьер-министром. Текущую работу будет осуществлять Главный исполнительный директор. Совет принимает ключевые стратегические решения и утверждает административные акты. Маслихат и акимат отвечают за социальные, коммунальные и общественные вопросы.

Проектом закона также закрепляется стабильность инвестиционных соглашений, приоритет специального правового режима и особый порядок лицензирования. Права инвесторов будут защищены на международном уровне. Они могут выбрать возможность обращения в Международный финансовый центр Астана или международный арбитраж.

Alatau City Authority будет самостоятельным администратором республиканских бюджетных программ. Его бюджет формируется по принципу блочного бюджетирования в составе республиканского бюджета и в основном направлен на развитие инфраструктуры и поддержку долгосрочных проектов. В свою очередь, порядок отбора и финансирования проектов будет утверждаться Советом.

Развитие города будет осуществляться на основе стратегических документов, это долгосрочный план на 30 лет, а также стратегия и мастер-план на 15 лет. В целях обеспечения стабильности для инвесторов изменения в указанные документы вносятся не чаще одного раза в течение 10 и 5 лет соответственно.

Кроме того, в Алатау предусматривается установление экспериментальных правовых режимов. Это включает сферы связи, цифровых сетей, искусственного интеллекта, роботизированных систем, автономного транспорта.

Напомним, в январе 2026 года со дня образования города Алатау отмечали два года.