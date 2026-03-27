Жанибек Алимханулы получил вызов на бой от двукратного чемпиона мира

О своей готовности провести громкие бои Эрнандес, еще не проигравший ни один из девяти боев в профессионалах, заявил в интервью Youtube-каналу Fight Hype.

Кубинец отметил, что в качестве желаемых соперников в ближайших боях для себя видит чемпиона мира WBA соотечественника Эрисланди Лару, чемпиона мира WBC доминиканца Карлоса Адамеса или чемпиона мира WBO казахстанца Жанибека Алимханулы. Также Эрнандес готов провести бой с обладателем пояса чемпиона мира IBF, когда он станет известен.

— Мы готовы и хотим драться с любым из чемпионов, в том числе с Алимханулы, если нам дадут такую возможность, — заявил кубинец.

Напомним, что Алимханулы отбывает дисквалификацию до декабря 2026 года, также он лишен титула чемпиона мира IBF. Причина — обнаружение в его допинг-пробах, взятых в ноябре 2025 года, запрещенного вещества мельдония.