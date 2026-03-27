телерадиокомплекс президента РК
    20:22, 26 Март 2026 | GMT +5

    Жанибек Алимханулы получил вызов на бой от двукратного чемпиона мира

    Кубинский боксер-профессионал Йоэнлис Эрнандес, два раза становившийся чемпионом мира среди любителей, заявил о готовности провести бой с чемпионами мира в среднем весе среди профи по всем версиям, передает Kazinform.

    Жанибек Алимханули
    Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

    О своей готовности провести громкие бои Эрнандес, еще не проигравший ни один из девяти боев в профессионалах, заявил в интервью Youtube-каналу Fight Hype. 

    Кубинец отметил, что в качестве желаемых соперников в ближайших боях для себя видит чемпиона мира WBA соотечественника Эрисланди Лару, чемпиона мира WBC доминиканца Карлоса Адамеса или чемпиона мира WBO казахстанца Жанибека Алимханулы. Также Эрнандес готов провести бой с обладателем пояса чемпиона мира IBF, когда он станет известен.

    — Мы готовы и хотим драться с любым из чемпионов, в том числе с Алимханулы, если нам дадут такую возможность, — заявил кубинец. 

    Напомним, что Алимханулы отбывает дисквалификацию до декабря 2026 года, также он лишен титула чемпиона мира IBF. Причина — обнаружение в его допинг-пробах, взятых в ноябре 2025 года, запрещенного вещества мельдония. 

    Альберт Ахметов
