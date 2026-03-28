Новые авиамаршруты свяжут Ереван, Алматы и Актау

Так, с 12 июня 2026 года национальная авиакомпания Армении открывает регулярное авиасообщение по маршруту Ереван — Алматы — Ереван. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам из армянского международного аэропорта «Звартноц».

Кроме того, во второй половине апреля возобновляются прямые рейсы по направлению Актау — Ереван, частота полетов также составит два раза в неделю.

Ожидается, что расширение маршрутной сети значительно упростит как деловые, так и туристические поездки между странами, а также придаст импульс развитию торгово-экономических связей между странами.

Ранее Казахстан и Армения вели переговоры о возобновлении и развитии прямого авиасообщения.