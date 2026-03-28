    20:53, 27 Март 2026 | GMT +5

    Новые авиамаршруты свяжут Ереван, Алматы и Актау

    Авиасообщение между Казахстаном и Арменией получает новый импульс и уже в ближайшие месяцы запускаются прямые рейсы между странами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ереване.

    Фото: pexels

    Так, с 12 июня 2026 года национальная авиакомпания Армении открывает регулярное авиасообщение по маршруту Ереван — Алматы — Ереван. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам из армянского международного аэропорта «Звартноц».

    Кроме того, во второй половине апреля возобновляются прямые рейсы по направлению Актау — Ереван, частота полетов также составит два раза в неделю.

    Ожидается, что расширение маршрутной сети значительно упростит как деловые, так и туристические поездки между странами, а также придаст импульс развитию торгово-экономических связей между странами.

    Ранее Казахстан и Армения вели переговоры о возобновлении и развитии прямого авиасообщения.

    Мирас Куандыков
