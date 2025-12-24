Туристический потенциал Казахстана представили в Ереване

Мероприятие было организовано Посольством Республики Казахстан в Армении при содействии Федерации туризма РА.

Круглый стол был посвящен продвижению туристических возможностей Казахстана, повышению осведомленности армянской общественности о туристическом потенциале страны, а также расширению туристических обменов между двумя государствами и укреплению культурно-гуманитарных связей.

Фото: Мирас Куандыков / Kazinform

В ходе мероприятия участники обменялись опытом и предложениями по наращиванию двустороннего взаимодействия в сфере туризма. В работе круглого стола приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Армении Болат Иманбаев, председатель Комитета по туризму Армении Лусине Геворкян, президент Федерации туризма Республики Армения Мехак Апресян. В онлайн-формате выступили председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нуртас Карипбаев, директор департамента маркетинга и международных рынков АО НК «Kazakh Tourism» Айнур Жуматаева, а также представители туристического бизнеса Армении.

Выступая на мероприятии, Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев отметил, что сегодня Казахстан предлагает туристам широкий спектр направлений — от культурно-познавательного и экологического до делового, спортивного и медицинского туризма. По его словам, в последние годы в стране активно развивается туристическая инфраструктура, формируются новые туристические кластеры и повышается качество сервиса.

- Статистика свидетельствует о наличии устойчивого взаимного интереса граждан наших стран к туристическим поездкам, — подчеркнул дипломат.

Посол выразил уверенность, что потенциал двустороннего сотрудничества может быть реализован в значительно большем объеме при создании более удобных транспортно-логистических решений. В этой связи он сообщил, что Посольство РК в Армении совместно с профильными ведомствами двух стран прорабатывает вопрос возобновления прямого регулярного авиасообщения по маршруту Ереван – Астана – Ереван.

Кроме того, стороны договорились продолжить развитие сотрудничества в туристической сфере, в том числе посредством организации ознакомительных поездок для туроператоров и представителей СМИ. Это позволит на месте собрать материалы и представить туристические возможности двух стран максимально объективно и привлекательно.

В завершение участники выразили уверенность, что развитие туристического диалога станет дополнительным импульсом для укрепления казахско-армянского партнерства и расширения гуманитарных связей.