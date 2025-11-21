Прямые авиарейсы между Казахстаном и Арменией могут возобновиться

— Прямые авиарейсы у нас одно время были, сейчас мы временно приостановили. Дело в том, что обслуживание в Ереванском аэропорту очень дорогое — 1248 долларов стоит 1 тонна авиакеросина, 65 долларов на человека. Сейчас идет речь о том, чтобы это каким-то образом субсидировать. На этих условиях и Scat и FlyArystan готовы открыть рейсы, — сказал Жумангарин.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Он также рассказал о торговых отношениях Казахстана с Арменией.

— Мы поставляем туда табачные изделия, трансформаторы, ферросплавы, металлоизделия, металлопрокат. Они нам поставляют фрукты и овощи, тоже табачные изделия, коньяк очень популярный в мире армянский. Товарооборот на самом деле небольшой, 82 млн долларов, по сравнению с 2020 годом это увеличение в шесть раз. Одно время товарооборот был еще выше, это было связано с тем, что с Армении машины к нам шли. Очень популярно было. Это была временная мера, поскольку у нас очень активно развивается свое автомобильное производство, — пояснил министр.

Вместе с тем, Казахстан предложил Армении товары для экспорта на 348 млн долларов.

— Вчера мы как раз договорились, что группа армянских бизнесменов прилетит в Казахстан, я их встречу и мы будем разговаривать по поводу открытия совместных предприятий. Для нас была бы выгода, если бы Армения могла фруктами, овощами снабжать наши западные регионы, — добавил Жумангарин.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Акорде.