Прямые авиарейсы между Казахстаном и Арменией могут возобновиться
Казахстан и Армения обсуждают возможность возобновления прямых авиарейсов между странами. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Акорды, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Прямые авиарейсы у нас одно время были, сейчас мы временно приостановили. Дело в том, что обслуживание в Ереванском аэропорту очень дорогое — 1248 долларов стоит 1 тонна авиакеросина, 65 долларов на человека. Сейчас идет речь о том, чтобы это каким-то образом субсидировать. На этих условиях и Scat и FlyArystan готовы открыть рейсы, — сказал Жумангарин.
Он также рассказал о торговых отношениях Казахстана с Арменией.
— Мы поставляем туда табачные изделия, трансформаторы, ферросплавы, металлоизделия, металлопрокат. Они нам поставляют фрукты и овощи, тоже табачные изделия, коньяк очень популярный в мире армянский. Товарооборот на самом деле небольшой, 82 млн долларов, по сравнению с 2020 годом это увеличение в шесть раз. Одно время товарооборот был еще выше, это было связано с тем, что с Армении машины к нам шли. Очень популярно было. Это была временная мера, поскольку у нас очень активно развивается свое автомобильное производство, — пояснил министр.
Вместе с тем, Казахстан предложил Армении товары для экспорта на 348 млн долларов.
— Вчера мы как раз договорились, что группа армянских бизнесменов прилетит в Казахстан, я их встречу и мы будем разговаривать по поводу открытия совместных предприятий. Для нас была бы выгода, если бы Армения могла фруктами, овощами снабжать наши западные регионы, — добавил Жумангарин.
Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Акорде.