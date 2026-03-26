Восемь коммунальных предприятий выведут из «красной зоны» износа в 2026 году в РК

Как отметил Косымбаев, в 2025 году работа в рамках нацпроекта велась по четырем направлениям: нормотворчество, финансирование, инвестиционные проекты и коммуникация.

— Полностью сформирована нормотворческая база, внесены изменения в Закон и поправки в Правила. В рамках нацпроекта профинансировано 17 пилотных проектов субъектов естественных монополий на 31,6 миллиарда тенге. На 2026 год реализуются проекты уже на сумму 1,1 триллиона тенге. На электронной платформе МЭКС сегодня находятся 144 проекта на сумму 312,2 миллиарда тенге, а общий объем закупок по 2 786 товарным позициям до 2029 года определен на уровне 2,2 триллиона тенге, — сообщил глава Комитета в ходе круглого стола в Астане.

По его словам, шесть из 17 пилотных проектов по итогам 2025 года уже реализованы.

— В Шымкенте и Туркестанской области реконструированы 104 километра линий электропередачи, что позволило повысить надежность электроснабжения более чем для 24,6 тысячи потребителей. В Тайынше модернизирована теплотрасса, и износ тепловых сетей снижен с 61 до 35 процентов. В Темиртау реконструкция тепломагистрали повысила надежность теплоснабжения для порядка 39 тысяч потребителей. В области Жетысу ввод двух газотурбинных установок общей мощностью 24 МВт позволил снизить износ инфраструктуры с 67 до 40 процентов и увеличить генерацию электроэнергии для 6,4 тысячи потребителей, — проинформировал Тимур Косымбаев.

В 2026 году модернизация будет продолжена. По стране планируется отремонтировать 7,6 тыс. км коммунальных сетей, в том числе 135 км тепловых сетей, 7 124 км электрических сетей, 200 км сетей водоснабжения и 98 км сетей водоотведения.

— В 2025 году уже восемь субъектов естественных монополий смогли перейти из красной зоны износа в желтую, и в 2026 году такая же работа будет продолжена еще по восьми предприятиям, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 82 субъекта естественных монополий находятся в «красной зоне» из-за высокого износа инфраструктуры.