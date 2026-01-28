82 субъекта естественных монополий в РК — в «красной зоне» из-за износа сетей

В этом году в модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры участвуют порядка 150 субъектов естественных монополий.

— Акцент делается на состоянии субъектов естественных монополий, у которых есть высокий износ инфраструктуры, то есть свыше 60%. Этих субъектов мы, получается, в обязательном порядке контролируем, чтобы они свои заявки направлены. В «красной зоне» у нас на сегодняшний день находятся 82 субъекта, — сообщил глава КРЕМ в кулуарах Общественного совета Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Всего в 2026 году для ремонтных работ потребуется 1,1 трлн тенге. На электронной платформе национального проекта уже поданы заявки на 919 млрд тенге. Финансирование планируют обеспечить за счет средств казахстанских финансовых институтов, холдинга «Байтерек» и международных финансовых организаций.

Напомним, в Казахстане реализуется национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС), рассчитанный до 2029 года.

Ранее сообщалось, что в энергетический сектор планируется привлечь инвестиции в размере 6,2 трлн тенге, реализовать 15 новых проектов и модернизировать 14 действующих станций. После завершения всех работ к 2030 году будет получено дополнительно 14 мегаватт электроэнергии.