Конфискованный автомобиль Перизат Кайрат выставили на торги

Департамент государственного имущества и приватизации Астаны разместил объявление о продаже черного Mercedes-Benz S450 с государственным номером 777KPK01.

Согласно описанию лота, в комплекте имеется ключ с сигнализацией Pandora. Аккумулятор автомобиля разряжен, проверить техническое состояние невозможно. Оценочная стоимость машины — 79 415 000 тенге.

Торги состоятся 7 апреля 2026 года в 10:00.

Пока автомобиль могут забрать только юридические лица, зарегистрированные в форме государственного учреждения или государственного предприятия.

Если машину не передадут, тогда лот выставят на продажу для всех желающих.

Напомним, 25 июля 2025 года суд в Астане приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного за счет средств, полученных преступным путем. Ее мать, Гайни Алашбаева, получила семь лет лишения свободы также с конфискацией имущества.

С 2021 по 2024 год они привлекали пожертвования от населения и юридических лиц под предлогом благотворительной помощи. Однако большую часть собранных средств использовали на личные нужды. Речь идет о хищении 3,5 млрд тенге.