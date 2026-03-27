РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:29, 27 Март 2026 | GMT +5

    Конфискованный автомобиль Перизат Кайрат выставили на торги

    Один из автомобилей Перизат Кайрат — бывшей главы фонда «Biz birgemiz», ранее осужденной за хищение средств, собранных под предлогом благотворительности, выставили на торги, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: sauda.e-qazyna.kz

    Департамент государственного имущества и приватизации Астаны разместил объявление о продаже черного Mercedes-Benz S450 с государственным номером 777KPK01. 

    Согласно описанию лота, в комплекте имеется ключ с сигнализацией Pandora. Аккумулятор автомобиля разряжен, проверить техническое состояние невозможно. Оценочная стоимость машины — 79 415 000 тенге.

    Торги состоятся 7 апреля 2026 года в 10:00. 

    Пока автомобиль могут забрать только юридические лица, зарегистрированные в форме государственного учреждения или государственного предприятия. 

    Если машину не передадут, тогда лот выставят на продажу для всех желающих.

    Напомним, 25 июля 2025 года суд в Астане приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного за счет средств, полученных преступным путем. Ее мать, Гайни Алашбаева, получила семь лет лишения свободы также с конфискацией имущества.

    С 2021 по 2024 год они привлекали пожертвования от населения и юридических лиц под предлогом благотворительной помощи. Однако большую часть собранных средств использовали на личные нужды. Речь идет о хищении 3,5 млрд тенге.

    Теги:
    Возврат активов Авто
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают