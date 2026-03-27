Новые профессии смогут освоить казахстанцы с помощью VR

Это позволит безработным гражданам не только изучать теорию, но и отрабатывать практические навыки в цифровой среде, максимально приближенной к реальным рабочим условиям.

Образовательный процесс разделен на два этапа. На первом этапе участники проходят дистанционные онлайн-курсы по одному из пяти направлений на цифровой платформе Skills Enbek. Обучение доступно на государственном и русском языках.

После завершения теоретического блока обучение продолжается в очном формате в Карьерных центрах. Там с помощью VR-шлемов участники закрепляют полученные знания и отрабатывают профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальной производственной среде. По итогам программы каждому участнику выдаётся сертификат, который автоматически появляется в его личном кабинете на платформе.

Пилотный проект стартует в пяти городах Казахстана: Конаеве, Усть-Каменогорске, Туркестане, Шымкенте и Астане. Запуск в столице запланирован на апрель текущего года с последующим поэтапным расширением на другие регионы.

Применение современных цифровых технологий повысит качество профессиональной подготовки и поможет гражданам быстрее и увереннее адаптироваться к требованиям рынка труда, обладая готовыми практическими навыками.

