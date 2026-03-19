    15:50, 19 Март 2026 | GMT +5

    Работодателям в Казахстане запретили оформлять ГПХ вместо трудовых договоров

    Сенаторы приняли поправки в Трудовой кодекс, которые вводят запрет на оформление гражданско-правовых договоров при наличии признаков трудовых отношений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Норма запрещает заключать с физическим лицом договор ГПХ, если фактически отношения носят трудовой характер.

    — В Трудовом кодексе предусмотрен запрет на заключение с физическим лицом договора гражданско-правового характера, если он содержит хотя бы один признак, характерный для трудовой деятельности, — отметил сенатор Руслан Рустемов.

    К таким признакам относятся выполнение работы по определенной профессии или должности, личное выполнение с подчинением внутреннему распорядку компании, а также получение оплаты за сам процесс труда, а не за конечный результат.

    Кроме того, поправками вводят запрет на увольнение по инициативе работодателя одиноких родителей с детьми до 14 лет. Ограничение будет действовать в том числе при сокращении штата или снижении объемов производства.

    В целом поправки также предусматривают внесение изменений и дополнений в Трудовой и Социальный кодексы, Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении», «О разрешениях и уведомлениях» и «О государственных закупках».

    Депутаты единогласно поддержали закон в двух чтениях.

    Напомним, что в этом законе также предусмотрена обязанность прописывать компенсации при несчастных случаях в коллективных договорах. 

    Адия Абубакир
