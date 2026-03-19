В Казахстане обяжут прописывать компенсации при несчастных случаях в коллективных договорах

Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в Трудовой и Социальный кодексы, Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении», «О разрешениях и уведомлениях» и «О государственных закупках».

В Трудовом кодексе предлагают:

расширить полномочия госоргана по утверждению норм лечебно-профилактического питания для работников;

запретить оформлять гражданско-правовые договоры, если фактически есть признаки трудовых отношений;

закрепить в коллективных договорах допустимого соотношения между максимальной и минимальной зарплатой по должностям;

включить в коллективные договоры выплаты, в том числе компенсации при несчастных случаях;

закрепить норму, согласно которой вина пострадавшего при производственной травме не может превышать 25%;

подчинить специалистов по охране труда напрямую руководителю организации.

Отдельный блок касается забастовок. Законопроект уточняет порядок их проведения.

вводит участие посредника в работе примирительной комиссии;

определяет минимальный объем работ, который должен выполняться на опасных объектах даже во время забастовки;

уточняет видов производств, деятельность которых не приостанавливается в период проведения забастовки.

Кроме того, в Социальный кодекс внесут уточнения: период ухода неработающего отца за малолетними детьми будут учитывать в трудовом стаже при назначении пенсионных выплат по возрасту. Изменения разработали для реализации нормативного постановления Конституционного суда.

Также документ предусматривает лицензирование деятельности по оказанию отдельных специальных социальных услуг. Маслихатам планируют предоставить полномочия разрабатывать и утверждать правила присвоения звания «Почетный гражданин области, города или района».

Поправки затрагивают и сферу госзакупок — предлагается расширить случаи закупок из одного источника для услуг по оценке потребности в специальных социальных услугах.

Сенаторы единогласно поддержали документ. Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства.