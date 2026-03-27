Похищение ребенка в Талгаре: полицейский получил срок

6 сентября 2025 года прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело по факту бездействия должностных лиц управления полиции Талгарского района, которые не приняли необходимые меры по задержанию фигуранта резонансного преступления — изнасилование, убийство мужчины и похищение малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат.

В отношении участкового Е. рассматривалось дело по части 2 статьи 371 (халатность) и части 2-1 статьи 369 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Адвокаты потерпевшей стороны Асылбек Абдраимов и Жандос Палманов сообщили, что суд в совокупности назначил Е. наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы.

— По статье 369 УК РК суд назначил 2 года и 2 месяца лишения свободы, по статье 371 УК РК — 2 года и 4 месяца. Окончательно ему назначено 2 года и 4 месяца лишения свободы. Участкового Е. взяли под стражу прямо в зале суда. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности, — отметили адвокаты.

Кроме того, полицейский пожизненно лишен права занимать подобные должности на госслужбе, а также специального звания лейтенанта.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании трех миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Отметим, что в Талгарском районном суде Алматинской области рассматривались два уголовных дела в отношении двух полицейских. Второму полицейскому Д. вменяется преступление по части 3 статьи 433 (умышленное укрытие уголовного правонарушения) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Напомним, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление: сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться. Позже его удалось задержать, а девочку передали матери.

По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

Ранее суд вынес приговор трем фигурантам по делу о похищении девочки в Талгаре. Суд назначил главному обвиняемому 25 лет лишения свободы.

Остальным двум фигурантам назначили наказание по 9-лет лишение свободы.