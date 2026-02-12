Двух полицейских судят после ЧП в Талгаре

6 сентября 2025 года прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело по факту бездействия должностных лиц управления полиции Талгарского района, которые не приняли необходимые меры по задержанию фигуранта резонансного преступления — изнасилование, убийство мужчины и похищение малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат.

В ответ на запрос агентства в Алматинском областном суде сообщили, что по уголовным делам ведется судебное разбирательство.

— В производстве Талгарского районного суда Алматинской области находятся два уголовных дела. В отношении Е. рассматривается по части 2 статьи 371 (халатность) и части 2-1 статьи 369 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Казахстан, — говорится в ответе Алматинского областного суда.

Согласно данным Судебного кабинета, дело поступило в суд в конце прошлого года. Его рассматривает судья Талгарского районного суда Толебек Сраилов. В отношении подсудимого мера пресечения в виде подписки о невыезде.

— Второе уголовное дело в отношении Д. по части 3 статьи 433 (умышленное укрытие уголовного правонарушения) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Оба уголовных дела рассматриваются в открытом судебном заседании, — отметили в Алматинском областном суде.

Напомним, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление: сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться. Позже его удалось задержать, а девочку передали матери.

По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

4 декабря 2025 года в Каскелене начались предварительные слушания по делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Алматинской области. Процесс проходит в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что завершено расследование в отношении одного из участковых полицейских.