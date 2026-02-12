РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    13:21, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Двух полицейских судят после ЧП в Талгаре

    Судами Алматинской области рассматриваются два процесса о бездействии в отношении двух участковых по Талгарскому делу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: ДП области Абай

    6 сентября 2025 года прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело по факту бездействия должностных лиц управления полиции Талгарского района, которые не приняли необходимые меры по задержанию фигуранта резонансного преступления — изнасилование, убийство мужчины и похищение малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат.

    В ответ на запрос агентства в Алматинском областном суде сообщили, что по уголовным делам ведется судебное разбирательство.

    — В производстве Талгарского районного суда Алматинской области находятся два уголовных дела. В отношении Е. рассматривается по части 2 статьи 371 (халатность) и части 2-1 статьи 369 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Казахстан, — говорится в ответе Алматинского областного суда.

    Согласно данным Судебного кабинета, дело поступило в суд в конце прошлого года. Его рассматривает судья Талгарского районного суда Толебек Сраилов. В отношении подсудимого мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    — Второе уголовное дело в отношении Д. по части 3 статьи 433 (умышленное укрытие уголовного правонарушения) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Оба уголовных дела рассматриваются в открытом судебном заседании, — отметили в Алматинском областном суде.

    Напомним, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление: сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться. Позже его удалось задержать, а девочку передали матери.

    По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

    4 декабря 2025 года в Каскелене начались предварительные слушания по делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Алматинской области. Процесс проходит в закрытом режиме.

    Ранее стало известно, что завершено расследование в отношении одного из участковых полицейских.

    Теги:
    Талгар Полиция Суды Алматинская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
