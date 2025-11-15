Похищение и убийство в Талгаре: завершено расследование в отношении одного полицейского

Об этом сообщили адвокаты потерпевшей стороны.

6 сентября 2025 года прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело по факту бездействия должностных лиц управления полиции Талгарского района, выразившегося в непринятии необходимых мер по задержанию фигуранта резонансного преступления — изнасилования, убийства мужчины и похищения малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат.

— Спецпрокурорами управления досудебного расследования прокуратуры Алматинской области было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, одно из которых на сегодня завершено. Это в отношении участкового полицейского по имени «Е». Мы защищаем интересы потерпевших также по этому делу. Будем добиваться справедливого решения, — рассказал адвокат Асылбек Абдраимов.

Расследование велось по статьям 371 (халатность) и 369 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

— Потерпевшая сторона в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела. Досудебное расследование в отношении остальных сотрудников полиции продолжается, — добавил адвокат Жандос Палманов.

Напомним, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление: сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться. Позже его удалось задержать, а девочку передали матери.

По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

Позже в соцсетях адвокат Гаухар Сариева заявила, что до трагедии родственники потерпевших самостоятельно задержали подозреваемого и доставили его в полицию, однако его отпустили.

Недавно полиция завершила досудебное расследование по данному делу. Основному подозреваемому инкриминируются преступления, предусмотренные по одиннадцати статьям Уголовного кодекса. Всего по делу проходят трое подозреваемых, двое из которых являются несовершеннолетними.