Убийство мужчины и похищение девочки в Талгаре: полиция завершила расследование по делу

Об этом корреспонденту агентства сообщил адвокат потерпевшей стороны Жандос Палманов. Он отметил, что они получили от департамента полиции Алматинской области извещение о завершении досудебного расследования.

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

Сейчас совместно с коллегой Асылбеком Абдраимовым приступили к ознакомлению с материалами дела.

Основному подозреваемому по делу инкриминируются преступления, предусмотренные по 11 статьям:

ст. 99 ч. 2 п. 7 (убийство, совершённое группой лиц);

ст. 125 ч. 3 п. 2-1 (похищение человека с вовлечением несовершеннолетнего);

ст. 120 ч. 1 (изнасилование);

ст. 121 ч. 1 (действия сексуального характера с применением насилия);

ст. 190 ч. 3 п. 4 (мошенничество, совершённое группой лиц);

ст. 147 ч. 5 (незаконное лишение свободы);

ст. 149 ч. 2 (незаконное проникновение в жилище);

ст. 115 (угроза убийством);

ст. 287 ч. 3 и 288 ч. 1 (незаконное изготовление и хранение оружия);

ст. 200 ч. 1 (незаконное использование чужого автомобиля без цели хищения);

ст. 132 ч. 4 (вовлечение несовершеннолетнего в преступление).

По делу всего проходят трое подозреваемых, двое из которых — несовершеннолетние. Они привлекаются по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» (статья 99 часть 2 пункт 7 УК РК) и «Похищение человека с вовлечением несовершеннолетнего» (статья 125 часть 3 пункта 2-1 УК РК).

— Мы получили копии уголовного дела и сейчас готовимся к суду. Доводы потерпевшей стороны были удовлетворены следствием. Назначены необходимые экспертизы, мы ознакомились с их заключениями, — сказал адвокат Жандос Палманов.

Отметим, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление, сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться.

Позже его удалось задержать, а девочку передали матери. По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

По фактам убийства и похищения возбуждены уголовные дела. Похищенной девочке наложили 8 швов на язык.

Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.