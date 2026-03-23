Министр водных ресурсов и ирригации рассказал, где самая вкусная вода в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации прибыл в Жамбылскую область, чтобы дать старт первому этапу масштабной экологической акции «Мөлдір бұлақ». Нуржан Нуржигитов ответил на вопрос журналистов о том, в каком регионе Казахстана самая лучшая и вкусная природная вода.

— Журналисты часто спрашивают меня, где самая вкусная вода в Казахстане? По долгу службы я бываю во всех регионах страны, там я обязательно пробую местную воду. Хочу сказать, что где бы я ни бывал, с водой в родных краях ничего на сравнится. В ней не только минералы, но и воспоминания о детстве, тоска по дому и уважение к земле, на которой я вырос. Чтить воду — это часть любви к родине. Поэтому для многих нет ничего вкуснее воды родного аула, — ответил глава водохозяйственного ведомства.

В рамках экологической акции «Мөлдір бұлақ» было очищено 28 родников в южных регионах Казахстана. Акция, в которой одновременно приняли участие около 3,8 тыс. человек, прошла в рамках Президентской инициативы «Таза Қазақстан».

В мероприятиях по очистке родников и благоустройству прилегающих территорий приняли участие специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации и подведомственных организаций, а также сотни волонтеров и студентов.

Казахстанцев призвали присоединиться к очистке родников «Мөлдір бұлақ». Отмечается, что подобные волонтерские группы планируется создать и в других регионах страны.

Ранее сообщалось, что 87 тысяч казахстанцев собрали почти три тонны мусора в рамках акции «Тазару күні».