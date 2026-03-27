    09:21, 27 Март 2026 | GMT +5

    Запускается прямое железнодорожное сообщение по маршруту Астана — Талдыкорган

    С 9 апреля 2026 года начинается курсирование беспересадочных вагонов по маршруту «Астана — Актогай — Талдыкорган», передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Фото: Минтранспорта РК

    В состав поезда № 122/121 «Астана — Семей — Астана» (перевозчик ТОО «Арай Транс KZ») включаются два беспересадочных вагона — один купейный и один плацкартный.

    После прибытия на станцию Актогай они продолжают движение до Талдыкоргана в составе отдельного поезда, что обеспечивает пассажирам удобное путешествие без пересадок. Курсирование предусмотрено через день.

    Ранее мы писали о том, что с 29 марта запускается новый рейс по маршруту Ташкент — Атырау.

    Диана Калманбаева
