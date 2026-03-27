Запускается прямое железнодорожное сообщение по маршруту Астана — Талдыкорган

В состав поезда № 122/121 «Астана — Семей — Астана» (перевозчик ТОО «Арай Транс KZ») включаются два беспересадочных вагона — один купейный и один плацкартный.

После прибытия на станцию Актогай они продолжают движение до Талдыкоргана в составе отдельного поезда, что обеспечивает пассажирам удобное путешествие без пересадок. Курсирование предусмотрено через день.

Ранее мы писали о том, что с 29 марта запускается новый рейс по маршруту Ташкент — Атырау.