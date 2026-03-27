Где в Казахстане откроют первый университет ИИ

В ведомстве сообщили, что запуск вуза начнется поэтапно. Уже в 2026 году планируется открыть первые магистерские программы по искусственному интеллекту. Обучение будет организовано с использованием инфраструктуры Международного центра искусственного интеллекта Alem AI, расположенного в сфере «Нұр әлем» на территории EXPO в Астане.

Полноценное функционирование университета с программами бакалавриата запланировано на втором этапе — с 2028 года.

Напомним, 1 октября 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать новый исследовательский университет, специализирующийся в области искусственного интеллекта.

— Учебному заведению следует придать особый статус. Кроме того, к работе необходимо привлечь лучшие университеты мира в качестве партнеров. Правительство должно представить конкретные предложения по этому вопросу до конца года, — заявил Глава государства на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Астане.

Он добавил, что главная цель — подготовка квалифицированных специалистов, которые смогут внедрять технологии ИИ во все отрасли экономики.

Позже сообщалось, что по поручению Президента Миннауки изучило модели зарубежных университетов, специализирующихся на развитии ИИ, включая такие вузы, как: Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI); MIT; Northeastern University; Сколковский институт науки и технологий; Технологический институт Иллинойс; Hong Kong University of Science and Technology (HKUST).