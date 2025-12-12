Создание первого университета ИИ в Казахстане: Миннауки раскрыло детали

— Министерство науки и высшего образования совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и другими государственными органами проводит комплексную работу по изучению вопроса создания специализированного университета в сфере ИИ. Учитывая долгосрочный характер проекта, данный вопрос требует детальной и последовательной проработки, — отметили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

На текущем этапе министерство формирует концептуальное видение реализации проекта. Для этого изучаются модели зарубежных университетов, специализирующихся на развитии ИИ, включая такие вузы, как:

Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI);

MIT;

Northeastern University;

Сколковский институт науки и технологий;

Технологический институт Иллинойс;

Hong Kong University of Science and Technology (HKUST).

Параллельно проводятся консультации с экспертами, включая членов Совета по развитию ИИ при Президенте РК, а также осуществляется взаимодействие с ведущими технологическими компаниями, такими как OpenAI и рядом других организаций.

— Параметры проекта — сроки реализации, местоположение университета, объем инвестиций и другие характеристики — будут определены после завершения консультаций, изучения международного опыта и утверждения окончательной модели будущего университета, — говорится в ответе.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать новый исследовательский университет, специализирующийся в области искусственного интеллекта.