Названы казахстанские боксеры для чемпионата Азии-2026

Как сообщает пресс-служба Asian Boxing, чемпионат Азии по боксу среди элиты 2026 года соберет в Улан-Баторе крупнейших звезд мирового бокса, включая внушительный состав подтвержденных участников-олимпийцев. В турнире примут участие призеры и чемпионы Олимпийских игр, а также восходящие звезды континента. Чемпионат продемонстрирует элитный уровень конкуренции: лучшие атлеты Азии возвращаются на ринг после Олимпиады-2024 в Париже.

Отмечается, что среди наиболее ярких имен — олимпийская чемпионка из Китая У Юй, историческая золотая медалистка из Китайского Тайбэя Линь Юйтин и серебряный призер Олимпиады из Казахстана Нурбек Оралбай. В составе сборной Индии выступят бронзовый призер Игр Ловлина Боргохаин, а также участники Олимпиад Нихат Зарин, Пуджа Рани, Прити и Джасмин.

— Казахстан представит мощную команду, в которую вошли Махмуд Сабырхан, Айбек Оралбай и Валентина Хальзова, — говорится в сообщении.

Дополнительную конкуренцию придаст новое поколение олимпийцев из Узбекистана, включая Сабину Бобокулову, Нигину Уктамову и Ситору Турдибекову. На ринг также выйдет опытная тройка олимпийцев из Иордании — Хусейн Иашайш, Обада Аль-Касбех и Зеяд Иашайш. К ним присоединятся бронзовый призер Олимпиады из Японии Цукими Намики и участник Игр Сэвон Окадзава. Состав участников укрепят Мижгона Самадова из Таджикистана и двукратный олимпийский участник Баходур Усмонов, а также Им Аэ Джи из Кореи, вошедшая в историю как медалистка Игр.

— Внимание привлекают не только олимпийцы, но и другие выдающиеся таланты, среди которых Торехан Сабырхан (Казахстан), Хуан Сяовэнь и Чэнь Няньцинь (Китайский Тайбэй), Мунгунсаран Балсан (Монголия), Нарендер, Сачин и Вишванат Суреш (Индия), Велван Тан (Сингапур), а также Жавохир Абдурахимов и Азиза Зокирова (Узбекистан), — добавили в Asian Boxing.

На участие в турнире заявлено около 250 боксеров со всей Азии.

— Чемпионат в Улан-Баторе обещает стать одним из самых конкурентных и статусных в истории, когда лучшие мастера кожаной перчатки континента вновь сойдутся на ринге, — сообщается в Instagram организации.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал три золота на турнире по боксу в Таиланде.