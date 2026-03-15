Казахстан завоевал три золота на турнире по боксу в Таиланде

По итогам прошедших финалов представители сборной Казахстана завоевали три золотые медали.

Айдана Убайдулакызы (до 80 кг) завоевала титул чемпионки, победив в решающем бою Асалой Бахтиерову (Узбекистан).

Досжан Жумахан, выступавший в весе до 60 кг, выиграл финал у Сивы Чайнаронга (Таиланд).

Также победителем турнира стал Хамза Максатулы (до 75 кг). Он выиграл у Сухроба Рахматуллаева (Узбекистан).

Жалгас Утебеков (до 90 кг) уступил Асадбеку Султанбоеву (Узбекистан) и стал серебряным призером.

Добавим, что также сегодня, 15 марта, пройдут ещё четыре финала с участием наших боксеров. За первое место будут биться Бейбарыс Аширбай (до 70 кг), Камила Оспанова (до 70 кг), Тимур Тайбеков (до 80 кг) и Владислав Саможонов (свыше 90 кг).

Ранее мы писали, кто из казахстанских боксеров пробился в финал Futures Cup в Таиланде.