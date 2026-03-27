Бектенов пригласил международные компании открывать R&D-хабы в Казахстане

В Казахстане развернуты крупнейшие в регионе суперкомпьютерные кластеры — Alem.Cloud и AL Farabium, входящие в мировой рейтинг TOP-500.

В партнерстве с компанией NVIDIA создается суверенный вычислительный хаб. Реализуется проект «Долина ЦОД» в Павлодарской области с потенциалом до 1 ГВт, где формируется инфраструктура полного цикла — от хранения данных до вычислительных мощностей.

Казахстан обладает объективными конкурентными преимуществами: доступная электроэнергия и низкая задержка сигнала делают страну одним из наиболее привлекательных мест для размещения высокопроизводительных вычислительных систем.

Отдельным направлением является развитие формата Data Embassy. Это новая модель доверия, при которой государства могут размещать свои данные на территории РК, при этом сохраняя над ними полный юридический суверенитет.

Следующий шаг — создание ИИ-датасетов в ключевых отраслях экономики и развитие отраслевых языковых моделей. Для этого государство запускает меры поддержки для компаний, развивающих промышленный интернет вещей и системы сбора данных в реальном времени.

— Наша задача — дать бизнесу инструменты, которые обеспечат его глобальную конкурентоспособность. Важным элементом экосистемы является Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai в Астане. Он объединяет исследовательские лаборатории, акселераторы и образовательные программы, формируя точку притяжения для технологических компаний и индустриальных партнеров. Мы приглашаем международные компании открывать здесь свои исследовательские хабы. Казахстан предлагает доступ к талантам, данным и индустриальным кейсам, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что Президент уделяет особое внимание вопросам развития человеческого капитала.

В рамках программы AI-Sana навыкам искусственного интеллекта уже обучены порядка одного миллиона граждан. Формируется полноценная образовательная экосистема, от школьных центров TUMO до подготовки технологических предпринимателей. Совместно с международными партнерами, включая Google for Startups, развиваются акселерационные программы.

По поручению Главы государства в этом году в Казахстане будет создан ИИ-университет — центр подготовки специалистов нового поколения и международного научного сотрудничества.

Олжас Бектенов, обращаясь к участникам форума, отметил, что Digital Qazaqstan — это только начало серии крупных международных мероприятий. В Казахстане в этом году пройдут GITEX Центральная Азия и Кавказ, AI & Digital Bridge, а также «Игры Будущего», которые объединят участников более чем из 100 стран. В августе текущего года также состоится Международная олимпиада по искусственному интеллекту.

— Мы приглашаем всех желающих принять участие в этих мероприятиях и стать частью формирования новой цифровой экосистемы нашего региона. Мы открыты для совместной работы, новых идей, технологий и долгосрочных проектов. Желаю всем участникам плодотворной работы и содержательных дискуссий, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее Премьер-министр РК заявил, что ИИ принесет мировой экономике 22 трлн долларов. Также Олжас Бектенов отметил, что Главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед Правительством поставлена более амбициозная задача по превращению в ближайшие 3 года Казахстана в полноценную цифровую страну.