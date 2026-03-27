В Казахстане 15 населенных пунктов остаются под угрозой подтопления — МЧС

Прогноз, как отметил спикер, осуществляется благодаря информационной системе для прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn, Talsim и Казгидромет.

— В настоящее время в зоне возможных рисков находятся 15 населенных пунктов в Акмолинской области, СКО, области Абай и в ЗКО, — сообщил Асет Жилкайдаров.

В свою очередь Руководитель управления Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Ерлан Жумабаев сообщил о текущей ситуации по трансграничным рекам.

— В настоящее время совместно с сопредельными государствами работает комиссия, вчера состоялось ее заседание. С сегодняшнего дня по реке Урал сбросы из Ириклинского водохранилища снижены до 60 кубометров в секунду (ранее было 139), поскольку российская сторона освобождала емкости для приема паводковых вод. Повышенных сбросов теперь не ожидается. В Костанайской области идет активное снеготаяние по реке Тобол, объемы воды уменьшаются. Водохранилища готовы принять паводковые воды и безопасно их провести, — отметил Ерлан Жумабаев.

По данным МЧС, паводковая ситуация в стране находится под круглосуточным контролем. С 1 марта функционирует Оперативный противопаводковый штаб МЧС с привлечением заинтересованных государственных органов.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках подготовки к паводковому периоду реализован значительный объем превентивных мероприятий. Выполнено 92% противопаводковых инженерных работ, включая строительство защитных дамб, ремонт дренажных систем и очистку русел рек.

Также сообщается, что в южных регионах страны активная фаза паводков уже минимизирована, тогда как пик паводков проходит в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

С начала паводкового периода зарегистрированы отдельные случаи подтоплений, в том числе в области Абай, однако на сегодняшний день все они ликвидированы и сняты с контроля.

Для предупреждения осложнений обстановки проводится комплекс оперативных мер. Из населенных пунктов вывезено более 7 млн кубометров снега, подготовлены значительные запасы горюче-смазочных материалов, инертных материалов и мешкотары.

Кроме того, сформирована группировка сил и средств численностью свыше 39 тысяч человек, задействовано более 12 тысяч единиц техники.

В МЧС заверили, что ситуация находится под контролем, а в случае ее ухудшения все необходимые решения будут приниматься оперативно.