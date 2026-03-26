Монополистов оштрафовали более чем на 900 млн тенге в Казахстане

По его словам, тарифная политика в сфере ЖКХ в стране выстроена на основе поэтапного и сбалансированного подхода, обеспечивающего минимизацию нагрузки на население и исключающего резкие изменения.

— Причины изменения тарифов объективны и понятны. Это индексация на уровень инфляции, рост стоимости стратегических товаров — угля, мазута, ГСМ и других ресурсов, необходимость инвестировать в модернизацию сетей и оборудования, повышение оплаты труда производственного персонала, а также рост цен со стороны единого закупщика, балансирующего рынка, энергопроизводящих организаций и оптовой цены товарного газа, — отметил Тимур Косымбаев.

При этом он подчеркнул, что каждый тенге в тарифе должен быть обоснован, прозрачен и работать на улучшение качества услуг. В связи с этим, Комитет усиливает контроль за деятельностью субъектов естественных монополий. Ведется постоянный мониторинг исполнения принятых обязательств.

По результатам приняты следующие меры в отношении монополистов:

утверждены временные компенсирующие тарифы на сумму около 14 млрд тенге;

возбуждено 535 административных дел и наложено административных штрафов на сумму 922,92 млн тенге, из них взыскано в доход государства штрафов на сумму 626,96 млн тенге.

Наибольшие суммы зафиксированы:

в Шымкенте — 368,8 млн тенге;

в Алматы — 76,5 млн тенге;

в Карагандинской области — 56,1 млн тенге.

— Преобладающим основанием для наложения штрафов является неисполнение тарифной сметы и мероприятий утвержденных инвестполитикой (порядка 500 миллионов тенге), а также нарушение прав потребителей в рамках предоставления доступа к регулируемым услугам и сроков предоставления отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестполитики, — сообщил глава Комитета.

Кроме того, субъекты естественных монополий обязаны производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией. Так, за прошедший отопительный субъектами, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения без приборов учета, произведен перерасчет за тепловую энергию в размере 1 554,68 млн тенге с учетом НДС.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 82 субъекта естественных монополий находятся в «красной зоне» из-за высокого износа инфраструктуры.