Монополистов оштрафовали более чем на 900 млн тенге в Казахстане
В Казахстане в результате проверок за деятельностью субъектов естественных монополий возбуждено 535 административных дел. Об этом сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Тимур Косымбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, тарифная политика в сфере ЖКХ в стране выстроена на основе поэтапного и сбалансированного подхода, обеспечивающего минимизацию нагрузки на население и исключающего резкие изменения.
— Причины изменения тарифов объективны и понятны. Это индексация на уровень инфляции, рост стоимости стратегических товаров — угля, мазута, ГСМ и других ресурсов, необходимость инвестировать в модернизацию сетей и оборудования, повышение оплаты труда производственного персонала, а также рост цен со стороны единого закупщика, балансирующего рынка, энергопроизводящих организаций и оптовой цены товарного газа, — отметил Тимур Косымбаев.
При этом он подчеркнул, что каждый тенге в тарифе должен быть обоснован, прозрачен и работать на улучшение качества услуг. В связи с этим, Комитет усиливает контроль за деятельностью субъектов естественных монополий. Ведется постоянный мониторинг исполнения принятых обязательств.
По результатам приняты следующие меры в отношении монополистов:
- утверждены временные компенсирующие тарифы на сумму около 14 млрд тенге;
- возбуждено 535 административных дел и наложено административных штрафов на сумму 922,92 млн тенге, из них взыскано в доход государства штрафов на сумму 626,96 млн тенге.
Наибольшие суммы зафиксированы:
- в Шымкенте — 368,8 млн тенге;
- в Алматы — 76,5 млн тенге;
- в Карагандинской области — 56,1 млн тенге.
— Преобладающим основанием для наложения штрафов является неисполнение тарифной сметы и мероприятий утвержденных инвестполитикой (порядка 500 миллионов тенге), а также нарушение прав потребителей в рамках предоставления доступа к регулируемым услугам и сроков предоставления отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестполитики, — сообщил глава Комитета.
Кроме того, субъекты естественных монополий обязаны производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией. Так, за прошедший отопительный субъектами, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения без приборов учета, произведен перерасчет за тепловую энергию в размере 1 554,68 млн тенге с учетом НДС.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 82 субъекта естественных монополий находятся в «красной зоне» из-за высокого износа инфраструктуры.