    15:15, 26 Март 2026 | GMT +5

    Освобождение вайнера Туребаева прокомментировали в КУИС

    Казахстанский вайнер Мейржан Туребаев, ранее осужденный по делу о создании финансовой пирамиды, недавно вышел на свободу, передает агентство Kazinform.

    Вайнер Мейржан Туребаев
    Фото: meirzhach_tv / instagram

    В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы сообщили, что данный осужденный освобожден в связи с полным отбытием назначенного судом срока наказания.

    Ранее в социальных сетях Туребаев опубликовал пост, на котором видно, как его тепло встречали родные и близкие. 

    Напомним, в июне 2023 года в Алматы был оглашен приговор по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Суд признал виновными 12 человек, в том числе вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. Они получили по пять лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. 

    3 июля 2025 года стало известно об освобождении Мейирхана Шерниязова. 

    Еламан Турысбеков
