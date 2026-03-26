Освобождение вайнера Туребаева прокомментировали в КУИС

В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы сообщили, что данный осужденный освобожден в связи с полным отбытием назначенного судом срока наказания.

Ранее в социальных сетях Туребаев опубликовал пост, на котором видно, как его тепло встречали родные и близкие.

Напомним, в июне 2023 года в Алматы был оглашен приговор по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Суд признал виновными 12 человек, в том числе вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. Они получили по пять лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

3 июля 2025 года стало известно об освобождении Мейирхана Шерниязова.