Азербайджан поддержал глобальную водную инициативу Президента Казахстана

Об этом было заявлено на встрече Посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля с Представителем Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтаром Бабаевым.

Стороны обсудили вопросы экологической повестки, сохранения экосистемы Каспийского моря, подготовки к предстоящим совместным мероприятиям и взаимной поддержки международных инициатив в сфере охраны природы.

Алим Байель еще раз пригласил азербайджанскую сторону принять активное участие в работе Регионального экологического саммита, который состоится 22–24 апреля в Астане. Ключевым событием форума станет первое заседание совместной рабочей группы по изучению причин снижения уровня Каспия. Стороны выразили надежду на то, что встреча станет важным шагом на пути создания единой региональной системы экологической безопасности в акватории Каспийского моря.

Во время встречи речь также шла об инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию полноценной водной организации в рамках системы ООН.

Мухтар Бабаев заявил, что Азербайджан всецело поддержит инициативу Президента Казахстана, назвав ее крайне актуальной в контексте накопившихся проблем в сфере управления водными ресурсами в условиях глобальных климатических вызовов.

— Создание организации своевременно ввиду того, что проблемы воды сегодня носят не только экологический характер, но и напрямую влияют на вопросы безопасности и экономики, а потому должны решаться системно, — отметил Представитель Президента Азербайджана.

Мухтар Бабаев подчеркнул, что синергия усилий двух стран в природоохранной сфере рассматривается как стратегический вклад в устойчивое развитие всего Каспийского региона.

Собеседники высоко оценили текущую динамику двусторонних отношений и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства в области охраны окружающей среды.

Ранее делегация Казахстана приняла участие в 43-й встрече механизма «ООН — водные ресурсы», где была презентована информация о Региональном экологическом саммите в Астане.



