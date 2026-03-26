Перечень товаров легкой промышленности, подлежащих изъятию из нацрежима, утвержден в РК

Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства РК.

Всего в перечень включены 1984 товарные позиции, среди которых: пряжа, ткани, полотенца, постельное белье, одеяла, шторы, палатки, мешки, чехлы, коврики, войлок и другие изделия.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в Правительстве рассмотрели вопрос развития легкой промышленности. По информации Министерства промышленности и строительства, за последние пять лет легкая промышленность демонстрирует устойчивое развитие.

По итогам 2025 года объем производства вырос на 13,2% при плане роста ИФО на 3% и достиг 260 млрд тенге. В структуре обрабатывающей промышленности доля легпрома составляет — 0,8%. Стоит отметить, что в структуре легкой промышленности свыше 60% занимает производство текстиля, 32% — производство одежды и 6,5% — обуви и изделий из кожи. Более 97% предприятий — субъекты малого бизнеса.