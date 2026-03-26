    13:14, 26 Март 2026 | GMT +5

    Перечень товаров легкой промышленности, подлежащих изъятию из нацрежима, утвержден в РК

    В Казахстане утвержден перечень товаров, работ и услуг легкой промышленности, подлежащих изъятию из национального режима, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства РК.

    Всего в перечень включены 1984 товарные позиции, среди которых: пряжа, ткани, полотенца, постельное белье, одеяла, шторы, палатки, мешки, чехлы, коврики, войлок и другие изделия.

    Приказ вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее в Правительстве рассмотрели вопрос развития легкой промышленности.  По информации Министерства промышленности и строительства, за последние пять лет легкая промышленность демонстрирует устойчивое развитие.

    По итогам 2025 года объем производства вырос на 13,2% при плане роста ИФО на 3% и достиг 260 млрд тенге. В структуре обрабатывающей промышленности доля легпрома составляет — 0,8%. Стоит отметить, что в структуре легкой промышленности свыше 60% занимает производство текстиля, 32% — производство одежды и 6,5% — обуви и изделий из кожи. Более 97% предприятий — субъекты малого бизнеса.

    Карина Кущанова
