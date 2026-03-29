телерадиокомплекс президента РК
    07:32, 29 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанские дороги республиканского значения готовят к весеннему паводку

    В некоторых областях автомобильные дороги республиканского значения находятся под круглосуточным контролем из-за угрозы подтопления, дорожники проверяют состоние мостов и дамб, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Фото: Руслан Мухамедьяров / Kazinform

    Дорожные службы «КазАвтоЖол» круглосуточно проводят профилактические мероприятия, контролируют мосты, дамбы и водоотводные сооружения.

    В Акмолинской области контролируют уровень рек и каналов, проверяют дамбы и водоотводные сооружения. Проводятся дополнительные работы по укреплению участков на трассе Кокшетау — Атбасар, чтобы паводок не повлиял на движение транспорта. Особое внимание уделили автодороге Астана — Коргалжын, где проверили мосты, пропускные сооружения и паводкоопасные участки, очистили водопропускные трубы и устроили защитные валы.

    В Западно-Казахстанской области организовано круглосуточное дежурство. Участки с высоким риском подтопления находятся под особым контролем.

    В Карагандинской области автомобильные дороги республиканского значения также находятся под круглосуточным контролем. Опасные участки трасс отслеживаются, создан запас материалов для защиты. В случае паводка будут установлены знаки, возведены защитные насыпи и уложены мешки с песком. Мосты и системы водоотведения находятся под постоянным наблюдением.

    Ранее сообщалось, что несколько трасс в Казахстане закрыли до утра 29 марта.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Паводки
    Зарина Жакупова
