Казахстанские дороги республиканского значения готовят к весеннему паводку

Дорожные службы «КазАвтоЖол» круглосуточно проводят профилактические мероприятия, контролируют мосты, дамбы и водоотводные сооружения.

В Акмолинской области контролируют уровень рек и каналов, проверяют дамбы и водоотводные сооружения. Проводятся дополнительные работы по укреплению участков на трассе Кокшетау — Атбасар, чтобы паводок не повлиял на движение транспорта. Особое внимание уделили автодороге Астана — Коргалжын, где проверили мосты, пропускные сооружения и паводкоопасные участки, очистили водопропускные трубы и устроили защитные валы.

В Западно-Казахстанской области организовано круглосуточное дежурство. Участки с высоким риском подтопления находятся под особым контролем.

В Карагандинской области автомобильные дороги республиканского значения также находятся под круглосуточным контролем. Опасные участки трасс отслеживаются, создан запас материалов для защиты. В случае паводка будут установлены знаки, возведены защитные насыпи и уложены мешки с песком. Мосты и системы водоотведения находятся под постоянным наблюдением.

Ранее сообщалось, что несколько трасс в Казахстане закрыли до утра 29 марта.