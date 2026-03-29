Несколько трасс в Казахстане закрыли до утра

28 марта 2026 года в 23:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодороги республиканского значения:

Павлодарская область:

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200 — 415 (граница Акмолинской области — п. Атамекен).

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1135 — 1206 (гр. Карагандинской обл. — п. Шидерты). — на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 0 — 231 (п.Калкаман — гр.Карагандинской области);

Акмолинская область:

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16 — 200 (г. Астана — граница Павлодарской области).

Карагандинская область:

на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 231 — 324 (гр.Павлодарской области — п.Ботакара);

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1066 — 1135 (п.Молодежный — гр.Павлодарской области);

Ориентировочное время открытия дороги — 29 марта 2026 года в 08:00.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана на 29 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».