    23:02, 28 Март 2026 | GMT +5

    Несколько трасс в Казахстане закрыли до утра

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает Kazinform.

    Из-за непогоды на ряде трасс Казахстана ввели ограничения
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

     28 марта 2026 года в 23:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодороги республиканского значения:

    Павлодарская область:

    • на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200 — 415 (граница Акмолинской области — п. Атамекен). 
    • на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1135 — 1206 (гр. Карагандинской обл. — п. Шидерты). — на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 0 — 231 (п.Калкаман — гр.Карагандинской области); 

    Акмолинская область: 

    • на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16 — 200 (г. Астана — граница Павлодарской области).

    Карагандинская область:

    • на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 231 — 324 (гр.Павлодарской области — п.Ботакара);
    • на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1066 — 1135 (п.Молодежный — гр.Павлодарской области);

    Ориентировочное время открытия дороги — 29 марта 2026 года в 08:00. 

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана на 29 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Диана Калманбаева
    Сейчас читают