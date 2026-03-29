Туман, дожди и грозы: в 16 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

29 марта ночью и утром на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

29 марта днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе ночью ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Туркестанской области, днем на западе, юге, в центре, в горных районах области ожидаются дождь, гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходов на юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20 м/с. г. В Туркестане днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходов на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходов на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге области порывы 15-18 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на севере, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. В городе Актобе ожидается ветер восточный днем порывы 15 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке области небольшой дождь, гроза. На севере, юге, востоке области туман. В Атырау ожидаются ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Днем в Мангистауской области ожидается дождь, гроза. На севере, в центре области ожидается туман. Днем в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

29 марта на юге Кызылординской области ожидается гроза. На севере, востоке, в центре области пыльная буря. Ветер восточный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Кызылорда ночью ожидается пыльная буря. Ветер восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

29 марта на севере, западе Костанайской области ожидается туман.