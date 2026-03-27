    20:14, 26 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцам могут разрешить передавать все пенсионные накопления в частное управление

    В Казахстане планируют предоставить вкладчикам право полностью переводить свои пенсионные накопления в частное управление. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нуржан Турсунханов на круглом столе в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, соответствующие законодательные поправки разработали совместно с Национальным банком и Министерством труда и социальной защиты населения.

    Сейчас вкладчики могут передавать в управление частным компаниям не более 50% своих накоплений. В АРРФР считают это ограничение сдерживающим и предлагают его снять.

    — Мы считаем, что более целесообразно, эффективно было бы дать возможность. Переходить не обязательно, но вкладчик должен иметь свою возможность полностью перейти в частное управление. Разгосударствление положительно отразится на эффективности управления и в целом на экономике, — пояснил Турсунханов.

    По его словам, такое решение повысит эффективность управления и доходности пенсионных активов в перспективе.

    — Это говорит о том, что Национальный банк все-таки государственный управляющий, и он как управляющий очень консервативен. Мы все-таки хотим дать вкладчикам право переходить в частное управление, где доходность предполагается за счет того, что будут разные варианты, разные портфели, — отметил он.

    С точки зрения рисков, Турсунханов отметил, что Национальный банк и управляющие инвестиционные компании (УИП) находятся под надзором регулятора и работают по сопоставимым требованиям.

    Он напомнил, что к управлению финансовыми активами допускаются только профессиональные и устойчивые частные управляющие компании, у которых есть лицензия АРРФР.

    Ранее сообщалось, что к марту 2026 года пенсионные активы ЕНПФ достигли 25,9 трлн тенге. 

