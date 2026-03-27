Суд вынес приговор экс-супруге Шавката Рахмонова по делу о смертельном ДТП

27 марта 2026 года в Таразе вынесли приговор бывшей жене известного казахстанского бойца Шавката Рахмонова. Суд признал Гулайым Рахмонову виновной в нарушении части 4 статьи 345 УК РК и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также лишил права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Трагическое ДТП произошло 27 июля 2025 года около 08:50 на 299-м километре автодороги республиканского значения «Алматы — Екатеринбург» в Мойынкумском районе Жамбылской области. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200, следовавший со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, по данным полиции, не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии два человека скончались, а еще двое были доставлены в больницу.

Зачитывая приговор, судья предоставил Гулайым Рахмоновой отсрочку отбывания наказания сроком на пять лет в связи с наличием несовершеннолетних детей.

Как пояснил юрист Мейрман Шекеев, представлявший потерпевшую сторону, после истечения этого срока осужденная вправе повторно обратиться в суд с ходатайством о продлении отсрочки в случае, если ее дети не достигнут 14-летнего возраста.

В настоящее время экс-супруга спортсмена находится на позднем сроке беременности. С учетом этого она сможет продлевать отсрочку вплоть до момента, когда родившемуся ребенку исполнится 14 лет — вплоть до середины 2040 года.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил пять лет тюрьмы для экс-супруги бойца Шавката Рахмонова, при этом девушка до последнего не признавала себя виновной в гибели людей, однако, подтверждая, что действительно управляла транспортным средством.