Пять лет тюрьмы запросил прокурор для экс-супруги бойца Шавката Рахмонова

В Таразе 27 марта будет озвучен приговор для экс-супруги бойца Шавката Рахмонова, которую овбиняют в смертельном ДТП.

Перед началом прений, сторона защиты в очередной раз настаивала на проведении дополнительных исследований. При этом ранее эксперт уже пояснял суду, почему в деле были назначены только две экспертизы. Суд, сославшись на то, что этот вопрос уже закрыт, отклонил возражение и объявил судебное расследование завершенным.

В прениях прокурор зачитал обвинение и заявил, что вина подсудимой доказана. По его словам, действия квалифицируются по части 4 статьи 345 УК РК. Гособвинитель попросил назначить минимальное наказание, предусмотренное данной статьей, в виде пяти лет лишения свободы, а также лишить права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Вместе с тем прокурор предложил применить положения части 1 статьи 74 УК РК и с учетом того, что у подсудимой есть дети в возрасте до 14 лет, отсрочить исполнение наказания на пять лет. На этот период ей должен быть назначен пробационный контроль после вступления приговора в законную силу с обязательной постановкой на учет по месту жительства.

Отец погибшей подруги подсудимой в ходе прений повторил, что простил ее, а также попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Аналогичную позицию озвучили и родственники второй погибшей — сестры подсудимой.

Сама Гулайым Рахмонова сообщила, что параллельно проходит бракоразводный процесс и она остается одна с четырьмя детьми. В суде она также попросила о снисхождении — как многодетная мать и мать-одиночка.

Ранее, в ходе судебного следствия было установлено, что машина жены Шавката Рахмонова была исправна в момент ДТП, а сама подсудимая признала, что была за рулем, но не уверена в своей виновности.

Ранее стало известно, что жена Шавката Рахмонова за год до смертельного ДТП 19 раз нарушала ПДД. В суде эксперт рассказал, что все повреждения машина получила в результате аварии, до которой была полностью исправна. После предварительного слушания ее адвокат попросил вернуть дело о смертельном ДТП на доследование, а семья погибшей в аварии девушки рассказала, что простила Гулайым.