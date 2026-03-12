Машина жены Шавката Рахмонова была исправна в момент ДТП

В ходе судебного заседания специалист подробно рассказал о результатах проведенной экспертизы технического состояния автомобиля.

По словам эксперта, характер повреждений рулевой системы указывает на то, что они возникли именно в момент аварии. Он пояснил, что с подобными повреждениями управлять транспортным средством невозможно, поэтому они не могли существовать до столкновения.

Аналогичные выводы были сделаны и по тормозной системе. Как отметил специалист, повреждение тормозного диска и утечка тормозной жидкости также стали следствием сильного удара во время аварии.

В суде эксперта также спросили, могли ли на произошедшее повлиять другие системы автомобиля.

— Передо мной не ставился вопрос о проверке других систем автомобиля, — отметил специалист.

При этом ходовая часть машины также отдельно не исследовалась.

Особое внимание в суде уделили состоянию колес. По словам эксперта, в момент ДТП все четыре колеса автомобиля оказались повреждены. Однако следов того, что разгерметизация шин произошла до аварии, обнаружено не было.

— Если бы разгерметизация произошла до ДТП, на диске были бы видны следы контакта с проезжей частью: наклепы, срезы металла, частицы асфальта. Таких признаков не обнаружено, — сказал он.

Также специалист отметил, что никаких микротрещин или иных дефектов, которые могли бы повлиять на управление автомобилем до аварии, выявлено не было.

Во время заседания сторона защиты вновь подняла вопрос о проведении комплексной экспертизы. Однако эксперт пояснил, что уже назначенные исследования проводились с учетом показаний участников происшествия.

По его словам, именно на основании этих показаний следствие определяет, какие факторы могли повлиять на ДТП и какие экспертизы необходимо назначать.

— Экспертизы назначаются исходя из обстоятельств, которые описывают участники происшествия. Если какие-то исследования не проводились, значит следствие не увидело в них связи с обстоятельствами ДТП, — пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что адвокат Рахмоновой попросил вернуть дело на доследование и оспаривает выводы экспертизы по делу о ДТП.