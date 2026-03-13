Не уверена в своей вине: жена Шавката Рахмонова о смертельном ДТП

По словам супруги бойца, в момент аварии автомобиль двигался со скоростью около 85-90 км/ч. Никто из находившихся в машине не спал — пассажиры разговаривали между собой.

Она рассказала, что в какой-то момент заметила, что автомобиль съехал на край дороги и начал уходить на обочину. Пытаясь вернуть машину на проезжую часть, она резко повернула руль влево, после чего, по ее словам, потеряла контроль над происходящим и дальше ничего не помнит.

Отвечая на вопрос о признании вины, подсудимая отметила, что не отрицает факта управления автомобилем.

— Я признаю, что сидела за рулем и вела машину. Но виновна ли именно в смерти людей — не уверена. Возможно, причиной могла быть дорога или состояние автомобиля, — сказала она.

Рахмонова также сообщила, что водит автомобиль с 2014 года. Land Cruiser, на котором произошло ДТП, был 2019 года выпуска. Техническим обслуживанием и прохождением техосмотра, по ее словам, обычно занимались мужчины в семье.

Подсудимая также прокомментировала информацию о 19 нарушениях правил дорожного движения за последний год. По ее словам, большинство штрафов связано с парковкой.

— В основном я езжу по городу, развожу детей. Иногда приходится парковаться так, чтобы удобно было высадить или посадить ребенка, поэтому многие штрафы связаны именно с парковкой в неположенном месте, — пояснила она.

В ходе судебного заседания также были затронуты вопросы экспертиз, назначенных после аварии. Эксперт, работавший над делом, пояснил, что решение о проведении тех или иных исследований принимает дознаватель, однако обычно при ДТП проводится несколько основных видов экспертиз.

Отдельно эксперты могут проводить исследование обстоятельств ДТП, которое позволяет установить, имел ли водитель техническую возможность предотвратить аварию. Однако, как пояснил специалист, в рассматриваемой ситуации подобная экспертиза не назначалась.

— Такая экспертиза проводится, когда имеется вторая сторона происшествия, например, столкновение с другим транспортным средством или наезд на пешехода. Тогда можно анализировать действия участников и возможность предотвращения ДТП, — отметил эксперт.

По его словам, в данном случае автомобиль перевернулся после столкновения с дорожным ограждением, поэтому исследование ограничилось проверкой технического состояния машины.

— Ограждение не считается участником дорожного движения. Оно не создает помех для водителя, поэтому в таких случаях исследуется только техническое состояние автомобиля — исправность рулевой системы, тормозов и других узлов, — пояснил специалист.

