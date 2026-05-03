Как правильно очистить смартфон перед продажей и не стать жертвой мошенников

Продажа подержанного гаджета требует не только товарного вида, но и информационной стерильности. В материале корреспондента агентства Kazinform рассказываем, как защитить счета и личные переписки от рук новых владельцев и киберпреступников.

Вторичный рынок мобильных устройств в Казахстане переживает стабильный рост. Платформы объявлений переполнены предложениями о продаже смартфонов, которые зачастую меняют владельцев быстрее, чем те успевают осознать ценность хранящейся в них информации.

Для большинства пользователей подготовка устройства ограничивается протиранием экрана и поверхностным удалением фотографий. Однако такая подготовка — это настоящий подарок для злоумышленников.

Смартфон сегодня — это не просто средство связи, а цифровой паспорт, кошелек и архив личной жизни. Оставленные данные могут привести к краже личности, доступу к банковским счетам или шантажу.

Резервное копирование

Прежде чем приступать к удалению, необходимо убедиться, что вся важная информация сохранена. Для владельцев Android-устройств оптимальным решением является синхронизация с аккаунтом Google. Это касается контактов, календарей и настроек приложений. Фотографии и видео лучше переместить в «Google Фото» или на физический носитель.

Пользователям iPhone рекомендуется создать актуальную копию в iCloud или через компьютер. Важно помнить, что мессенджеры (особенно WhatsApp) хранят историю чатов отдельно. В настройках самого приложения необходимо создать резервную копию, привязанную к номеру телефона или облачному хранилищу, иначе переписка при переезде на новый аппарат будет безвозвратно утеряна.

Ловушка для покупателя

Самая частая ошибка при продаже — выполнение сброса настроек без предварительного выхода из аккаунтов. В современных смартфонах встроены защитные механизмы: Factory Reset Protection на Android и Find My iPhone на iOS.

Если вы просто удалите данные через меню, новый владелец при включении увидит требование ввести пароль вашего старого аккаунта. Это делает устройство бесполезным кирпичом для покупателя и создает лишние проблемы продавцу.

Поэтому действуем следующим образом:

Заходим в настройки и вручную выходим из Google-аккаунта или Apple ID.

Удаляем устройство из списка доверенных в настройках безопасности вашего профиля (через браузер).

Деактивируем функции поиска устройства.

С точки зрения закона, передача устройства с доступом к личным аккаунтам может трактоваться двояко. Однако стоит помнить о Законе РК «О персональных данных и их защите». Согласно статье 8, субъект имеет право на защиту своих персональных данных. Оставляя их на устройстве, вы добровольно подвергаете их риску, но использование этих данных покупателем может уже подпадать под статью 147 Уголовного кодекса РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных).

Банковский сектор и двухфакторная аутентификация

Особое внимание следует уделить финансовым приложениям. Простого удаления иконки банковского клиента недостаточно так как в современных приложениях казахстанских банков существует список доверенных устройств.

Перед продажей необходимо зайти в настройки безопасности банковского приложения и удалить текущий смартфон из списка разрешенных. Это гарантирует, что даже если злоумышленник сможет восстановить доступ к вашему номеру телефона, он не сможет войти в личный кабинет через это конкретное устройство.

Если на смартфоне настроена двухфакторная аутентификация (например, через Google Authenticator), коды нужно перенести на новый аппарат заранее. Продажа старого телефона без переноса ключей может обернуться многодневными попытками восстановить доступ к корпоративным почтам или кошелькам через службу поддержки.

Физические носители

Не забудьте извлечь SIM-карту и карту памяти, если она у вас есть. Даже если вы отформатировали карту памяти, современные программные средства позволяют восстановить практически все удаленные фотографии. Если вы продаете телефон вместе с картой, используйте метод многократной перезаписи — запишите на карту бесполезные тяжелые файлы (например, длинные видео природы), чтобы они физически перезаписали ячейки памяти, где раньше хранились ваши документы.

Для внутренней памяти смартфона современные ОС используют шифрование. Это значит, что после сброса до заводских настроек данные становятся нечитаемыми. Однако для старых моделей Android (версии 5.0 и ниже) эксперты советуют сначала зашифровать данные вручную через настройки безопасности, и только потом делать сброс.

Юридическая чистота сделки

Не стоит забывать, что при продаже дорогостоящего устройства нелишним будет составить простой акт приема-передачи или сохранить скриншот объявления и переписки. Это ваша страховка на случай, если смартфон будет использован в противоправных целях в будущем.

В юридической практике известны случаи, когда по IMEI-коду устройства следственные органы выходили на первого владельца. Наличие доказательств того, что на момент совершения преступления телефон вам уже не принадлежал, сэкономит массу времени при общении с правоохранительными органами.

Итоговый чек-лист перед продажей

Создана резервная копия. Выполнен выход из Google/Apple ID и iCloud. Удалены привязки в банковских приложениях. Снята двухфакторная аутентификация. Извлечены SIM-карта и карта памяти. Выполнен «Сброс до заводских настроек».

