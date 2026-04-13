Почему смартфон стал быстро разряжаться и как это исправить

Прежде чем винить во всем производителей, важно понять физику процесса. В современных смартфонах используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Их главный враг — химическое старение.

В среднем батарея рассчитана на 500-800 полных циклов зарядки. Спустя примерно полтора-два года активного использования ее максимальная емкость неизбежно падает до 80% от изначальной. Это естественный износ, так как внутри аккумулятора происходят необратимые химические реакции, из-за которых он теряет способность удерживать прежний объем энергии. Однако то, как именно мы заряжаем телефон, может либо замедлить этот процесс, либо критически его ускорить.

Популярные мифы и реальность

Вокруг аккумуляторов скопилось огромное количество стереотипов. Какие-то из них могут быть безобидными, а некоторые же привычки, напротив.

Например, некоторые люди убеждены, что телефон нужно всегда разряжать до 0% и заряжать до 100%. Этот миф пришел к нам из недалекого прошлого и когда-то был действительно актуален, но совершенно не работает в современных реалиях. Это так называемое правило «эффекта памяти» было актуально для старых никелевых батарей. Нынешние литиевые аккумуляторы, напротив, ненавидят крайности. Глубокий разряд до отключения наносит им серьезный стресс. Инженеры рекомендуют придерживаться правила «20-80». То есть ставьте телефон на зарядку, когда остается около 20%, и снимайте на 80-90%. Частые, но короткие подзарядки в течение дня для современных батарей гораздо полезнее.

Также многие люди убеждены, что оставлять смартфон на зарядке на всю ночь — значит «убить» батарею. Это, кстати, частично является правдой, но не по той причине, по которой думают большинство людей. Современные смартфоны достаточно умны. Специальный контроллер питания останавливает подачу тока, как только заряд достигает 100%. Телефон не «перезарядится» и не взорвется. Однако, оставаясь на проводе, устройство постоянно теряет 1% и снова добирает его. Эти микроциклы держат батарею в состоянии максимального напряжения. Кроме того, на зарядке телефон может нагреваться, если во сне вы, например, положили его под подушку, а перегрев — главный убийца лития.

Существует также мнение, что если постоянно закрывать фоновые приложения, то телефон проживет дольше. Эту теорию можно смело относить к разряду мифов. В современных телефонах и iOS, и Android прекрасно оптимизируют оперативную память. Сегодня приложения просто замораживаются и почти не потребляют энергию. А вот если вы постоянно выгружаете их из памяти, процессору приходится тратить гораздо больше ресурса и заряда батареи на то, чтобы запустить тяжелое приложение с нуля при следующем открытии.

Еще современные пользователи убеждены, что быстрая зарядка разрушает аккумулятор. Но на деле технологии быстрой зарядки подают высокую мощность только на первых этапах (до 50-70%), когда батарея может принять ее без вреда. Затем процесс искусственно замедляется. Вред наносит не сама скорость, а перегрев. Если вы используете качественный адаптер и не пользуетесь телефоном во время зарядки, она абсолютно безопасна.

Как продлить жизнь аккумулятору

Если вы хотите, чтобы ваш смартфон прослужил дольше без замены батареи, технические эксперты советуют придерживаться нескольких простых правил.

Берегите гаджет от температурных шоков. Литий-ионные батареи стремительно деградируют при температуре выше +35°C и теряют емкость на сильном морозе. Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами на панели автомобиля, а в мороз старайтесь носить его, например, в кармане под курткой, а не в сумочке.

Включите оптимизированную зарядку. В настройках большинства флагманских смартфонов есть эта функция. Устройство запоминает ваш распорядок дня и заряжается до 80%, а оставшиеся 20% добирает прямо перед тем, как вы проснетесь.

Используйте темную тему. Если у вашего смартфона OLED или AMOLED-экран (большинство современных телефонах используют эту технологию, iPhone, например, начиная с 12 модели), темное оформление системы реально экономит заряд, так как черные пиксели на таких матрицах просто отключаются и не потребляют энергию.

Урежьте аппетиты приложений. Зайдите в настройки батареи и посмотрите, кто расходует больше всего энергии. Отключите фоновое обновление геолокации для тех приложений, которым она не нужна постоянно (например, магазинам одежды или играм), и ограничьте лишние push-уведомления.

Не заряжайте телефон в плотном чехле. Если во время зарядки вы чувствуете, что устройство сильно нагрелось, снимите чехол. Лишняя теплоизоляция мешает естественному охлаждению корпуса.

Главное помните, что батарея смартфона — это расходный материал, и со временем ее в любом случае придется заменить. Но, избавившись от старых привычек и соблюдая простые правила цифровой гигиены, вы сможете отложить поход в сервисный центр как минимум на год или даже больше.

