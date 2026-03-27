    15:23, 27 Март 2026 | GMT +5

    Смертность при ДТП снизилась, несмотря на рост аварий — Минздрав РК

    В 2025 году в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало более 51 тысячи казахстанцев, при этом благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи показатель смертности удалось снизить на 9,7%, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.

    Фото: Минздрав

    По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 36 тысяч ДТП, что на 14,4% больше, чем годом ранее. В результате аварий пострадали свыше 51 тысячи человек, 2 330 человек погибли.

    Несмотря на рост числа ДТП и пострадавших, отмечается снижение смертности, показатель летальности сократился на 9,7% по сравнению с 2024 годом.

    По регионам следующая статистика:

    • город Алматы — 8954, 
    • Алматинская область — 5987,
    • Жамбылская область — 3276,
    • Актюбинская область — 3053;
    • Атырауская область — 2785. 

    По данным службы скорой медицинской помощи, из почти 796 тысяч вызовов на травмы, 44 тысяч (5,6%) связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Среднее время приезда бригад соответствует международным рекомендациям и составляет около восьми минут в городе и девять минут в сельской местности. В рамках «золотого часа» пострадавшие доставляются в медицинские организации в течение 34 минут, что играет ключевую роль в снижении смертности и тяжести последствий травм.

    По словам специалистов, несмотря на определенное улучшение показателей летальности, сохраняется необходимость комплексного межведомственного подхода к снижению дорожно-транспортного травматизма, включая профилактику, повышение культуры участников дорожного движения и совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи.

    В этом направлении Министерством здравоохранения разработан межведомственный план мероприятий на 2026–2030 годы, направленный на снижение смертности и травматизма на дорогах. Документ предусматривает системные меры от развития инфраструктуры здравоохранения и подготовки кадров до усиления межведомственного взаимодействия и повышения эффективности реагирования на ДТП.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы после резонансного ДТП полиция начала служебную проверку.

    Диана Калманбаева
