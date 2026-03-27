Смертность при ДТП снизилась, несмотря на рост аварий — Минздрав РК
В 2025 году в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало более 51 тысячи казахстанцев, при этом благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи показатель смертности удалось снизить на 9,7%, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.
По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 36 тысяч ДТП, что на 14,4% больше, чем годом ранее. В результате аварий пострадали свыше 51 тысячи человек, 2 330 человек погибли.
Несмотря на рост числа ДТП и пострадавших, отмечается снижение смертности, показатель летальности сократился на 9,7% по сравнению с 2024 годом.
По регионам следующая статистика:
- город Алматы — 8954,
- Алматинская область — 5987,
- Жамбылская область — 3276,
- Актюбинская область — 3053;
- Атырауская область — 2785.
По данным службы скорой медицинской помощи, из почти 796 тысяч вызовов на травмы, 44 тысяч (5,6%) связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Среднее время приезда бригад соответствует международным рекомендациям и составляет около восьми минут в городе и девять минут в сельской местности. В рамках «золотого часа» пострадавшие доставляются в медицинские организации в течение 34 минут, что играет ключевую роль в снижении смертности и тяжести последствий травм.
По словам специалистов, несмотря на определенное улучшение показателей летальности, сохраняется необходимость комплексного межведомственного подхода к снижению дорожно-транспортного травматизма, включая профилактику, повышение культуры участников дорожного движения и совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи.
В этом направлении Министерством здравоохранения разработан межведомственный план мероприятий на 2026–2030 годы, направленный на снижение смертности и травматизма на дорогах. Документ предусматривает системные меры от развития инфраструктуры здравоохранения и подготовки кадров до усиления межведомственного взаимодействия и повышения эффективности реагирования на ДТП.
