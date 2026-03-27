Четыре новых водохранилища построят в Туркестанской области

— Согласно Комплексному плану развития водной отрасли до 2028 года в Туркестанской области планируется строительство четырех новых водохранилищ. На сегодня близится к завершению строительство водохранилищ «Байдибек-ата» и «Каракуыс». Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство водохранилищ «Икан-су» и «Боралдай». Документом также предусматривается реконструкция трех водохранилищ и улучшение инженерно-технической укрепленности трех объектов. Кроме того, запланирован капитальный ремонт 15 коммунальных водохранилищ и многофакторное обследование 40 гидротехнических сооружений, — сообщает пресс-служба Минводы и ирригации РК.

Также в регионе завершены четыре проекта по ремонту и реконструкции ирригационных каналов. Это улучшило обеспечение водой более 24,5 тыс. га орошаемых земель. А с начала текущего года в южных областях Казахстана начались работы по модернизации 115 и автоматизации 103 каналов.

Фото: Минводы

— В последние годы мы отчетливо наблюдаем тенденцию к устойчивому изменению климата. Это оказывает существенное влияние как на сельское хозяйство, так и на общий водный баланс. Вегетационный период прошлого года показал, что эффективность аграрного сектора во многом зависит от того, насколько грамотно и ответственно мы управляем водными ресурсами. Это требует не только точного планирования, но и системного подхода к развитию водной отрасли. Поэтому одним из приоритетных направлений нашей работы является ремонт и модернизация водохозяйственной инфраструктуры. Масштабные проекты, реализуемые сегодня, позволят повысить эффективность водопользования и снизить потери воды, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Министр также напомнил о принятых мерах поддержки аграриев. В целях стимулирования внедрения водосберегающих технологий орошения доля возмещения затрат на бурение скважин, проведение инфраструктуры и приобретение оборудования увеличена с 50% до 80%.

Отмечается, что меры позволили в три раза расширить площадь применения водосберегающих технологий в Казахстане, доведя ее до 543,5 тыс. га.

— В Туркестанской области современные системы полива были дополнительно внедрены на площади 82 тыс. га. Это позволило сэкономить 124,5 млн кубометров воды, — добавили в министерстве.

Законодательно утвержден институт ирригационных кондоминиумов. Его основная цель — обеспечение поддержания ирригационных и коллекторно-дренажных сетей в надлежащем техническом состоянии.

Кроме того, в рамках исполнения поручения Главы государства Министерством совместно с Генеральной прокуратурой принята Дорожная карта по искоренению «черного рынка» воды. Документ включает такие меры, как аудит водных ресурсов, создание карт зон риска незаконного водозабора, ревизию финансовых средств, направленных на развитие водохозяйственной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий и антикоррупционные мероприятия.