    13:11, 26 Март 2026 | GMT +5

    Подвалы продают как квартиры: сенатор раскрыл схему захвата общедомового имущества в РК

    Сенатор Бекбол Орынбасаров обратил внимание на практику незаконного переоборудования технических помещений в ЖК, и их последующей продаже. Он призвал прокуратуру проверить законность таких сделок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЖК
    Фото: кадр из видео

    Депутат Бекбол Орынбасаров сообщил, что в его адрес поступают обращения от ОСИ о серьезных проблемах в сфере жилищных отношений. Все эти нарушения касаются незаконного отчуждения и захвата общего домашнего имущества, которое по закону должно принадлежать всем собственникам на праве общей долевой неделимой собственности.

    К ним относятся случаи, когда люди самовольно переоборудывают общие технические этажи и подвалы с целью их продажи. Далее их узаконивают как жилые или коммерческие объекты вопреки проектной документации.

    — Это приводит к тому, что собственники лишаются доступа к критически важным инженерным сетям, насосным станциям и тепловым узлам. Подобные действия создают прямую угрозу безопасности эксплуатации зданий, кратно повышают риски возникновения аварийных ситуаций и чрезвычайных случаев, что в конечном итоге несет непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, незаконные перепланировки создают избыточную нагрузку на коммуникации, которая не была предусмотрена при проектировании жилых комплексов, — отметил сенатор.

    В одном из таких обращений депутату глава Ассоциации собственников ЖКХ перечислил факты захвата, узаконения и продажи технических помещений. По словам сенатора, такие заявления граждан в местные органы и прокуратуру не дают результата, что вынуждает их обращаться на республиканский уровень.

    — Важно принять меры прокурорского реагирования для признания таких сделок недействительными и возврата технических этажей, подвалов и паркингов в состав кондоминиума через судебные органы. Рассмотреть вопрос об усилении административной и уголовной ответственности за фальсификацию протоколов собраний собственников и незаконное завладение общим имуществом, — предложил сенатор.

    Также депутат требует проверить законность отчуждения общедомового имущества и выдачу разрешений на перепланировку технических помещений. По его словам, необходимо рассмотреть ужесточение административной и уголовной ответственности за фальсификацию протоколов собраний собственников и незаконное завладение общим имуществом.

    Напомним, в 2025 году в Казахстане вступили в силу новые правила для ОСИ и КСК.

    Адия Абубакир
    Сейчас читают