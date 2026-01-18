Морозы в регионах, предстоящая Олимпиада и спор образовательных платформ — обзор недели

На фоне морозов внимание болельщиков приковано к предстоящим зимним Олимпийским играм, а в обществе разгорается не менее холодный спор — вокруг перехода школ с Kundelik на BilimClass.

Президент: Курултай и внутренние вопросы страны

Рабочую неделю Глава государства начал с очередного рабочего совещания по Парламентской реформе с участием Государственного советника Ерлана Карина и помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева. По итогам совещания Президент утвердил дату проведения заседания Курултая — 20 января этого года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке предстоящего важного мероприятия.

В целом минувшая неделя для Главы государства ознаменовалась встречами. В понедельник, 12 января, Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период.

Во вторник на приеме Главы государства побывал министр обороны Даурен Косанов. Он проинформировал о состоянии боевой готовности армии и ходе реализации приоритетов развития Вооруженных сил. По итогам встречи Президент — Верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.

Также в этот день Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК «QazaqGaz» Алибека Жамауова. Главе государства был представлен отчет о результатах деятельности компании за 2025 год и реализации ключевых проектов в газовой отрасли.

В четверг Глава государства встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йоханом Элиашом. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Также Касым-Жомарт Токаев принял председателя Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций, депутата Мажилиса Парламента Сергея Пономарева. Как подчеркнул, во время встречи Глава государства, межэтническое согласие — один из главнейших приоритетов государственной политики.

На приеме у Президента на прошедшей неделе побывала и председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. Глава государства заслушал отчет о результатах развития финансового рынка за 2025 год и задачах на предстоящий период. Мадина Абылкасымова сообщила, что по итогам года обеспечена устойчивость банковского сектора и завершен ежегодный цикл надзорной оценки. Активы банков увеличились на 11% до 68,3 трлн тенге, достаточность капитала составляет 20,7%. Она также доложила о разработанном новом законе о банках, законах об инвестиционных фондах и рейтинговой деятельности.

В конце рабочей недели Глава государства принял председателя правления АО НК «ҚТЖ» Талгата Алдыбергенова. Касым-Жомарт Токаев, заслушав доклад об итогах деятельности компании за 2025 год и планах на предстоящий период, поручил продолжить работу по трансформации КТЖ.

Правительство: вопросы водоснабжения страны

На повестке очередного заседания Правительства РК на прошедшей неделе обсуждали меры по развитию систем водообеспечения и водоотведения, внедрению водосберегающих и цифровых технологий.

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов заявил, что обеспеченность населенных пунктов питьевой водой в Казахстане достигла 100%.

Также он сообщил, что на обновление водоснабжения и водоотведения в Казахстане привлекут 2 трлн тенге. По словам Куандыка Кажкенова, работа по обновлению водоснабжения и водоотведения в Казахстане продолжится за счет трансфертов общего характера и заемных средств в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Помимо этого, вице-министр промышленности и строительства заявил, что в стране установят 3,6 млн «умных» приборов учета воды.

По его словам, проводится работа по стандартизации требований к системам автоматизации (АСУ ТП) и приборам учета с технологией телеметрии для автоматического сбора показаний через каналы связи.

В рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов предусмотрена поэтапная автоматизация процессов водоканалов, направленная на снижение потерь, аварийности расходов на электроэнергию, а также увеличение сроков службы оборудований.

В свою очередь, заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что в Казахстане разрабатывают Национальную информсистему водных ресурсов, которая разрабатывается по стандартам электронного Правительства, межведомственной интеграции и информбезопасности.

Как оказалось, в сфере водоснабжения не все уж так гладко. Премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал работу акиматов из-за регулярных жалоб казахстанцев на проблемы с водоснабжением. По словам главы Кабмина, порядка 70 тысяч жалоб поступило в госорганы по вопросам водоснабжения в 2025 году.

А министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщил, что объем нелегального водопотребления в Казахстане составляет от 5 до 10% от общего объема используемой воды в сельском хозяйстве.

Также он заявил, что в двух областях Казахстана начнут строить «Водный щит» за 102 млрд тенге. Данный проект для Акмолинской и Северо-Казахстанской областей предусматривает строительство Есильского контррегулятора. Старт работ запланирован уже в этом году.

Не очень приятная новость для аграриев — в связи с предстоящим дефицитом воды в Казахстане намерены пересмотреть структуру посевных площадей. Об этом тоже заявил Нуржан Нуржигитов.

В свою очередь, менеджер программы изменения климата Регионального экологического центра Центральной Азии Азамат Кауазов считает, что Концепция комплексного использования подземных вод позволит снизить риски и повысить водную независимость страны.

Парламент: ратификация документов ЕАЭС, запрет алкоголя и Roblox

В минувшую неделю депутаты Мажилиса обсудили ратификацию документов ЕАЭС.

Так, в Казахстане планируется ратификация Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков.

А Мажилис ратифицировал соглашение ЕАЭС о контроле происхождения экспортных товаров. Соглашение направлено на унификацию подходов государств — членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте и устанавливает единый порядок государственного контроля в данной сфере.

В свою очередь, мажилисмен Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе Премьер-министру Олжасу Бектенову предложил ужесточить требования к обороту алкогольной продукции в стране. Он предлагает запретить продажу алкоголя в магазинах после 20:00.

А депутат Мажилиса Унзила Шапак выразила обеспокоенность возможным негативным влиянием онлайн-платформы Roblox на детей и подростков в Казахстане. Она предложила проверить платформу, чтобы избежать формирования виртуальной зависимости, проявления агрессивного поведения, отчуждения от реальной жизни, а также столкновения с контентом, не соответствующим возрастным особенностям детей.

Новые законы и правила

В минувшую неделю Президент Казахстана подписал два закона. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства». Тексты Законов публикуются в печати.

А на рассмотрение Мажилиса на прошедшей неделе поступило 10 новых законопроектов. Среди них — придание Алатау специального статуса. С полным же списком, взятых в работу законопроектов, можно ознакомиться здесь.

Если говорить о уже «работающих» законах, надо отметить, что в Казахстане вступил в силу новый Закон «Об искусственном интеллекте». С момента его подписания прошло 60 дней, и, согласно процедурам, с сегодняшнего дня документ начал действовать в полном объеме.

Что же касается новых правил, то с 1 июля 2026 года вступят в силу новые условия и правила ввоза товаров электронной торговли, купленных на иностранных маркетплейсах. Его приняли в Совете Евразийской экономической комиссии.

Также министерство финансов РК утвердило правила проведения электронного внутреннего государственного аудита. Соответствующий приказ подписал глава ведомства. Помимо этого Минфин обновил правила выпуска ценных бумаг для акиматов.

А в Минздраве сообщили, что в Казахстане освобождены от уплаты НДС медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Среди новых правил есть приятная новость и для военнослужащих. С 1 января 2026 года стоимость общевойскового продовольственного пайка в Вооруженных силах Республики Казахстан увеличена на 900 тенге и составляет 3 150 тенге.

Также хорошая новость для борцов против энергетиков. С января 2026 года в Казахстане будут штрафовать продавцов за продажу «энергетиков» лицам младше 21 года. Более 300 литров немаркированных напитков уже изъято с прилавков.

В минувшую неделю обновили Правила погребения и ухода за могилами. Обновленные правила определяют единый порядок захоронения, содержания кладбищ и колумбариев, а также регламентируют процедуры кремации и захоронения праха.

Происшествия: закрытие дорог и задержка авиарейсов из-за погоды

Пока в стране вводятся новые законы и правила, погода показала, что неподвластна никаким законам. В большинстве регионов прошедшая неделя ознаменовалась суровыми климатическими условиями.

Уже с понедельника в ряде регионов отменили занятия в школах, а на дорогах ограничили движение. Такая ситуация сохранилась вплоть до конца недели.

Помимо наземного транспорта, коллапс случился и с авиасообщениями. В международном аэропорту Астаны сообщили об изменениях в расписании двух международных и четырех внутренних рейсов. Из-за погодных условий аэродромная служба работала в усиленном режиме.

Подобная ситуация наблюдалась и в аэропортах Алматы и Атырау. Пассажиры в атырауском аэропорту более суток не могли вылететь по своим направлениям из-за сложных погодных условий и обледенения взлетно-посадочной полосы

После обильного снегопада выявились слабые стороны в техническом оснащении некоторых регионов. К примеру, в Усть-Каменогорске жители жаловались на нехватку техники для уборки снега.

В эти дни усиленно работали и спасатели большинства областей. Сотрудники ДЧС Карагандинской области эвакуировали пять машин и 12 пассажиров из снежного заноса.

И пока в одних регионах наблюдались сильные метели, в селе Парыгино Алтайского района Восточно-Казахстанской области зафиксирован 53-градусный мороз.

Надо отметить, что прошедшая неделя показала, насколько отличаются климатические пояса в нашей стране. Пока север и восток Казахстана спасался от сильных морозов, в начале недели в Шымкенте столбики термометров держались на отметке +14…+17 градусов. Однако синоптики предупредили, что за теплом последует резкая смена погоды.

Общество: Крещенские купания, Kundelik vs. BilimClass

Морозы в эти дни скорее не аномалия, а традиционная погода. 18 и 19 января во всех православных храмах страны проходят праздничные богослужения по случаю Крещения Господня. Во всех регионах были подготовлены специально оборудованные купели. В том числе были опубликованы места окунания в Алматы, Астане, Караганде, Шымкенте и Туркестане, ВКО, области Жетысу, Жамбылской области, Костанае, Павлодаре и Акмолинской области.

В период крещенских купаний в регионах были усилены меры безопасности на водоемах. К дежурству привлечены экстренные службы, медики и полиция, чтобы минимизировать риски для жителей.

Пока часть казахстанцев готовится к обряду окунания в прорубь, жители южной столицы бурно обсуждают вопрос перехода общеобразовательных школ Алматы с цифровой образовательной платформы Kundelik на BilimClass. Надо отметить, что споры между этими двумя платформами разгораются нешуточные. Представители Kundelik пожаловались на несанкционированное массовое скачивание данных, которое, по их утверждению, сопровождалось грубыми нарушениями Закона РК «О персональных данных и их защите».

Однако это утверждение было опровергнуто, и в пресс-службе ИТ-холдинга Bilim Group сообщили, что перед внедрением платформа была апробирована в пилотном режиме в 15 школах Алматы. По итогам тестирования администрации и педагоги подтвердили соответствие BilimClass необходимым требованиям.

13 января Специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил заявление ТОО «Күнделік (Kundelik)» о принятии обеспечительных мер по гражданскому делу против управления образования города и временно запретил переход школ Алматы на платформу BilimClass.

Культура

13 января 2026 года исполнилось 100 лет со дня основания Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова — одного из главных символов культурной истории Казахстана.

Ровно сто лет назад в 1926 году занавес казахского театра впервые открылся спектаклем «Енлик–Кебек» по пьесе Мухтара Ауэзова. Символично, что спустя век эта историческая традиция продолжается.

Еще одна хорошая новость для любителей искусства — открытие музея искусств имени Кастеева в Алматы после ремонта. Национальный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева возобновил работу после масштабного обновления. Одной из первых после реконструкции музей посетила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Комплексная модернизация, проведенная благодаря личной поддержке Главы государства, в относительно короткий срок, была направлена на создание современных условий хранения и экспонирования произведений искусства.

Спорт

В эти дни внимание спортсменов и болельщиков приковано к новостям о предстоящих 25-х зимних Олимпийских играх, которые состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и ряде других городов на севере Италии.

14 января стал известен полный график выступления казахстанцев на Олимпиаде-2026.

По предварительным данным, за медали зимних Олимпийских игр-2026 будут соревноваться 35 казахстанских спортсменов в 10 видах спорта. Казахстанские спортсмены начнут состязаться за медали с первого соревновательного дня — с 7 февраля. В этот день казахстанцы будут участвовать в розыгрыше медалей в лыжных гонках и конькобежном спорте у женщин.

Завершающим, для казахстанской сборной на Олимпиаде-2026, станет заезд на 30 км у женщин в лыжных гонках, намеченный на 22 февраля.

Что касается имен спортсменов-участников Олимпиады-2026 из Казахстана, то в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке их имена уже утверждены и зафиксированы в стартовых протоколах.

Что касается остальных 7 видов спорта, то имеются пока лишь предварительные списки отобравшихся на Олимпиаду, отбор еще продолжается, и необходимо дождаться официального подтверждения их участия в Белых Играх-2026.

С полным списком участников можно ознакомиться здесь.

Тем временем, в Минтуризма и спорта РК рассказали, на что направили 13,3 млрд тенге при подготовке к Олимпиаде-2026.

Надо отметить, что на зимних Олимпийских играх в Милане планируют ввести новый беспрецедентный вид проверки спортсменов.

Речь идет о принудительном дополнительном досмотре багажа участников Олимпийских игр в аэропорту Милана и других городов Италии. Как оказалось, целью дополнительной проверки станет поиск допинга, который команды-участницы теоретически могли бы завезти с собой в Италию на время Олимпиады.