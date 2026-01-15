Где можно будет купаться в крещенские морозы в Алматы

В ночь с воскресенья на понедельник в Вознесенском кафедральном соборе города Алматы будет совершена праздничная Божественная Литургия, по окончании которой состоится чин Великого освящения воды. Богослужение возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Как сообщили в Казахстанском Митрополичем округе, в дни праздника в Алматы и Алматинской области для верующих будут организованы специальные места для крещенских купаний.

Перечень мест для купания:

Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5) — 18 января с 11:00 до 16:00, 19 января с 11:00 до 18:00;

Иверско-Серафимовский женский монастырь (ул. ЛатифаХамиди, 30) — с 10:30 18 января до 23:00 19 января;

Собор в честь Рождества Христова (пр-тРайымбека, 493) — с 12:00 18 января до 22:00 19 января;

Храм Александра Невского (Параскевинский) (улица Жансугурова, 500-в) — с 22:00 18 января до 22:00 19 января;

Крестовоздвиженский приход (микрорайон Карасу, улица Высоковольтная, 37-Б) — 18 января с 11:00 до 15:00, 19 января с 00:00 до 22:00;

Казанский собор (ул. Халиуллина, 45-а) — с 10:30 18 января до 16:00 19 января

Покровско-Всехсвятский храм (ул. Юных пионеров, 85) — 19 января с 11:30 до 19:00;

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (микрорайон Первомайский, ул. Кудабайулы, 86) — 19 января с 09:30 до 23:00;

Благовещенский храм (микрорайон Алатау, ул. Ибрагимова, 13) — с 23:30 18 января до 23:00 19 января;

Богородице-Рождественский храм (микрорайон Акжар, ул. Егинсу, 1Б) — 18 января с 12:00 до 20:00, 19 января с 12:00 до 20:00 (теплая купель);

Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (Алматинская область, поселок Космос, Кайнарский сельский округ, Талгарский район) — 18 января с 10:00 до позднего вечера 21 января;

Никольский храм (Алматинская область, г. Талгар, ул. Гагарина, 68) — 19 января с 11:00 до 20:00;

Приход во имя святых мучеников Адриана и Наталии (Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр, ул. Ажимуратова, 1) — 19 января с 11:00 до 21:00;

Иверский храм (Алматинская область, пос. Боралдай, ул. Курчатова, 13а) — 19 января с 05:00 до 22:00.

Кроме того, крещенские купания пройдут и в Астане. Верующие смогут окунуться в воду на реке Есиль, в районе городского парка, 18 января с 20:00 до 02:00 и 19 января с 08:00 до 23:00.

