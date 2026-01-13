РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Крещенские купания: в Астане назвали место и время проведения

    18 и 19 января во всех православных храмах Астаны пройдут праздничные богослужения по случаю Крещения Господня. В эти же дни в столице организуют традиционные крещенские купания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Крещенские купания: где в Астане можно окунуться в прорубь
    Фото: акимат

    Массовые купания состоятся на городском пляже в районе набережной столичного парка возле амфитеатра. На месте подготовили четыре оборудованные купели.

    Купели откроются в 20:00 18 января после освящения воды и будут работать до 02:00 19 января. Затем купания продолжатся с 08:00 утра и до 23:00 часов 19 января.

    Праздничные богослужения и Крестный ход пройдут во всех православных храмах столицы:

    — в Успенском кафедральном соборе (ул. Куйши Дина, 27);
    — в Константино-Еленинском храме (пр. Республики, 12);
    — в храме преподобного Серафима Саровского (пр. Богенбай батыра, 8).

    Меры безопасности

    Во время проведения купаний за порядком и безопасностью будут следить сотрудники ДЧС и департамента полиции Астаны. На месте также будут дежурить бригады скорой помощи.

    В акимате столицы призвали жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия.

    Спасатели напоминают основные правила безопасности:

    • купаться только в специально оборудованных местах и под контролем спасателей и медиков;
    • не находиться у купели более чем трем людям одновременно;
    • не нырять со льда, чтобы избежать травм;
    • не оставлять детей без присмотра;
    • исключить употребление алкоголя.

    — Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай, — отметили в акимате.

    В случае ухудшения самочувствия во время купаний рекомендуется сразу обратиться к медикам, дежурящим на месте.

    Ранее мы писали о том, какой штраф предусмотрен за самодельную купель. 

    Теги:
    Крещенские купания Религия Астана Рождество
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают