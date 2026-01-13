Крещенские купания: в Астане назвали место и время проведения
18 и 19 января во всех православных храмах Астаны пройдут праздничные богослужения по случаю Крещения Господня. В эти же дни в столице организуют традиционные крещенские купания, передает корреспондент агентства Kazinform.
Массовые купания состоятся на городском пляже в районе набережной столичного парка возле амфитеатра. На месте подготовили четыре оборудованные купели.
Купели откроются в 20:00 18 января после освящения воды и будут работать до 02:00 19 января. Затем купания продолжатся с 08:00 утра и до 23:00 часов 19 января.
Праздничные богослужения и Крестный ход пройдут во всех православных храмах столицы:
— в Успенском кафедральном соборе (ул. Куйши Дина, 27);
— в Константино-Еленинском храме (пр. Республики, 12);
— в храме преподобного Серафима Саровского (пр. Богенбай батыра, 8).
Меры безопасности
Во время проведения купаний за порядком и безопасностью будут следить сотрудники ДЧС и департамента полиции Астаны. На месте также будут дежурить бригады скорой помощи.
В акимате столицы призвали жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия.
Спасатели напоминают основные правила безопасности:
- купаться только в специально оборудованных местах и под контролем спасателей и медиков;
- не находиться у купели более чем трем людям одновременно;
- не нырять со льда, чтобы избежать травм;
- не оставлять детей без присмотра;
- исключить употребление алкоголя.
— Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай, — отметили в акимате.
В случае ухудшения самочувствия во время купаний рекомендуется сразу обратиться к медикам, дежурящим на месте.
