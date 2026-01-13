«Водный щит» начнут строить в двух областях Казахстана за 102 млрд тенге

По словам министра, необходимость строительства контррегулятора обсуждалась на протяжении многих лет. После создания Министерства водных ресурсов была начата разработка проектно-сметной документации.

— В 2025 году ПСД прошла государственную экспертизу. Стоимость строительства этого контррегулятора составляет 102 млрд тенге. Чтобы профинансировать этот проект, мы заключили меморандум с Азиатским банком развития, они дают заем на строительство, и мы в этом году планируем начать строительство, — сообщил Нуржигитов.

Министр пояснил, что во время паводков значительный объем воды по реке Есиль невозможно удержать в Астанинском водохранилище.

— Дальше по реке Есиль этот объем идет в СКО, в Сергеевское водохранилище. И это водохранилище переливное, когда воды много, она переливается и идет в СКО. Объем нового контррегулятора будет составлять примерно 870 млн кубометров. Объем воды, который формируется в паводковый период, мы будем в нем накапливать, и далее в вегетационный период будем использовать на сельхоз нужды и другие направления, — сказал он.

Ранее сообщалось, что проект по строительству Есильского контррегулятора в Акмолинской области получил положительное заключение государственной экспертизы.