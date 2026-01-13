РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:34, 13 Январь 2026 | GMT +5

    «Водный щит» начнут строить в двух областях Казахстана за 102 млрд тенге

    Проект «Водный щит» для Акмолинской и Северо-Казахстанской областей предусматривает строительство Есильского контррегулятора. Старт работ запланирован уже в этом году, сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Минводы и ирригации

    По словам министра, необходимость строительства контррегулятора обсуждалась на протяжении многих лет. После создания Министерства водных ресурсов была начата разработка проектно-сметной документации.

    — В 2025 году ПСД прошла государственную экспертизу. Стоимость строительства этого контррегулятора составляет 102 млрд тенге. Чтобы профинансировать этот проект, мы заключили меморандум с Азиатским банком развития, они дают заем на строительство, и мы в этом году планируем начать строительство, — сообщил Нуржигитов.

    Министр пояснил, что во время паводков значительный объем воды по реке Есиль невозможно удержать в Астанинском водохранилище.

    — Дальше по реке Есиль этот объем идет в СКО, в Сергеевское водохранилище. И это водохранилище переливное, когда воды много, она переливается и идет в СКО. Объем нового контррегулятора будет составлять примерно 870 млн кубометров. Объем воды, который формируется в паводковый период, мы будем в нем накапливать, и далее в вегетационный период будем использовать на сельхоз нужды и другие направления, — сказал он. 

    Ранее сообщалось, что проект по строительству Есильского контррегулятора в Акмолинской области получил положительное заключение государственной экспертизы. 

    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Вода Нуржан Нуржигитов Водные ресурсы Акмолинская область
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
