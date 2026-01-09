Новый контррегулятор защитит север Казахстана от подтоплений

Объект позволит аккумулировать до 873 млн кубометров паводковой воды и обеспечит защиту от подтоплений населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Реализацию проекта планируется начать в этом году при поддержке Азиатского банка развития.

Напомним, в начале декабря 2025 года Министерство водных ресурсов и ирригации и международная финансовая организация заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

— Контррегулятор позволит удерживать и перенаправлять часть паводковых вод, что обеспечит их безопасный пропуск в нижнем течении реки Есиль, а также стабильную работу Сергеевского и Петропавловского водохранилищ Северо-Казахстанской области. Кроме того, объект обеспечит поливной водой до 25 тысяч гектаров орошаемых земель, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Как сообщалось ранее, первая за 30 лет реконструкция магистрального канала проводится в ВКО.

Перечень лучших водных технологий сформирован в Казахстане.