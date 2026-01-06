Перечень лучших водных технологий сформирован в Казахстане

В ходе заседания были подведены итоги работы Совета за 2025 год.

В прошлом году состоялись семь заседаний, на которых были рассмотрены порядка двадцати ключевых вопросов, направленных на обеспечение водной безопасности страны, развитие научного потенциала и внедрение современных технологий в водохозяйственной сфере.

Особое внимание было уделено вопросам формирования перечня наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда, а также разработке профессиональных стандартов в сфере гидротехнической мелиорации, строительства и эксплуатации водохозяйственных объектов.

По итогам заседания Научно-технический совет одобрил разработанный Министерством водных ресурсов и ирригации рамочный Перечень наилучших имеющихся технологий, дана рекомендация к его размещению на интернет-ресурсе ведомства. Также экспертами отмечена необходимость периодического обновления Перечня.

Отметим, что при формировании перечня наилучших имеющихся технологий министерством сделан акцент на водоемкие отрасли экономики и на наличие научного обоснования от авторитетных научно-исследовательских институтов и международных организаций.

Формирование перечня осуществлялось в соответствии с целями и индикаторами стратегических и концептуальных документов, таких как Концепция Республики Казахстан по переходу к «зеленой экономике», Концепция развития системы управления водными ресурсами РК, Водный и Экологический кодексы и других.

В ходе заседания участники также рассмотрели предложения по внедрению инновационных и водосберегающих технологий, повышению эффективности управления водными ресурсами и укреплению кадрового потенциала отрасли.

— Труд ученых очень важен для развития водохозяйственной отрасли Казахстана и достижения стоящих перед нами задач. В основе каждого проекта, реализуемого нашим министерством, обязательно должно лежать научное обоснование. Перечень наилучших имеющихся технологий позволит определить наиболее действенные методы обеспечения эффективного использования водных ресурсов, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что проект по внедрению немецких технологий для сокращения расходов воды на каналах разрабатывается в Казахстане.