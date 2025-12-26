Немецкие технологии помогут сократить потери воды на каналах Казахстана

Министерство водных ресурсов и ирригации и немецкая компания HUESKER разрабатывают проект по внедрению современных геотекстильных материалов на ирригационных каналах для сокращения расходов поливной воды.

— Мы взаимодействуем с Министерством водных ресурсов и ирригации и другими локальными партнерами на протяжении двух лет. Мы предложили свои решения, прошли все необходимые проверки и в итоге успешно завершили пилотный проект в Казахстане. Сейчас мы разрабатываем более масштабный проект, чтобы показать, что наши технологии в сфере гидротехнического строительства применимы на крупных объектах, — сообщил коммерческий директор HUESKER Стефан Вестхус.

Напомним, на канале «Утемис» Байзакского района Жамбылской области был реализован пилотный проект по внедрению геотекстильного материала INCOMAT компании HUESKER. Материал показал стабильную работу в реальных условиях. Наблюдалось снижение расхода воды, а также повышение эффективности управления водными ресурсами. Была подтверждена целесообразность дальнейшего расширения пилотного проекта и внедрения технологии на участках других каналов.

Напомним, проекты по полному восстановлению водохранилищ и каналов в восточных регионах Казахстана разрабатывает Министерство водных ресурсов и ирригации.