    09:05, 26 Декабрь 2025

    Немецкие технологии помогут сократить потери воды на каналах Казахстана

    Проект по внедрению немецких технологий для сокращения расходов воды на каналах разрабатывается в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

    Министерство водных ресурсов и ирригации и немецкая компания HUESKER разрабатывают проект по внедрению современных геотекстильных материалов на ирригационных каналах для сокращения расходов поливной воды.

    — Мы взаимодействуем с Министерством водных ресурсов и ирригации и другими локальными партнерами на протяжении двух лет. Мы предложили свои решения, прошли все необходимые проверки и в итоге успешно завершили пилотный проект в Казахстане. Сейчас мы разрабатываем более масштабный проект, чтобы показать, что наши технологии в сфере гидротехнического строительства применимы на крупных объектах, — сообщил коммерческий директор HUESKER Стефан Вестхус.

    Напомним, на канале «Утемис» Байзакского района Жамбылской области был реализован пилотный проект по внедрению геотекстильного материала INCOMAT компании HUESKER. Материал показал стабильную работу в реальных условиях. Наблюдалось снижение расхода воды, а также повышение эффективности управления водными ресурсами. Была подтверждена целесообразность дальнейшего расширения пилотного проекта и внедрения технологии на участках других каналов.

    Напомним, проекты по полному восстановлению водохранилищ и каналов в восточных регионах Казахстана разрабатывает Министерство водных ресурсов и ирригации.

