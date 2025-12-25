Водохранилища планируют полностью восстановить на востоке Казахстана

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел прием граждан и в онлайн-формате ответил на интересующие казахстанцев вопросы.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития орошаемого земледелия в Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях и области Абай. В частности, за счет увеличения площадей подачи поливной воды. Нуржан Нуржигитов сообщил, что в данный момент в Павлодарской области проводятся работы по восстановлению систем лиманного орошения. Министерством водных ресурсов и ирригации выделены все необходимые средства. В то же время в восточных регионах страны ведется подготовка к масштабной реконструкции водохозяйственной инфраструктуры.

— По области Абай и ВКО мы сейчас разрабатываем пректно-сметную документацию на полное восстановление и реконструкцию водохранилищ, а также магистральных и межхозяйственных каналов. Разработка проектов завершится в первом квартале следующего года. Мы ставим перед собой задачу начать строительно-монтажные работы до конца 2026 года. Министерство и его подведомственные организации работают в этом направлении, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. В ходе приема граждан также были рассмотрены вопросы борьбы с незаконным строительством в водоохранных зонах и полосах. Были высказаны предложения о повышении эффективности работы бассейновых советов.

Напомним, что более 40 новых водохранилищ планируют построить в Казахстане за пять лет.