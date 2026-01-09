Власти Венесуэлы обещают освободить «значительное число» заключенных

Освобождение, которое неоднократно требовала оппозиция страны, является жестом мира, сказал Родригес, добавив, что эта мера является односторонней и не согласована с какими-либо другими сторонами.

— Боливарианское правительство совместно с государственными учреждениями приняло решение освободить значительное число венесуэльских и иностранных граждан, и в настоящий момент этот процесс освобождения уже идет, — сказал Родригес, который приходится братом исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Родригес, занимавшая пост вице-президента, была назначена врио президента после захвата США Николаса Мадуро; американская администрация сотрудничает с ней.

Кого именно планируется освободить, пока неясно, но в МИД Испании уже заявили, что среди освобожденных будут испанские граждане.

Первое крупное освобождение заключенных в Венесуэле после свержения Николаса Мадуро стало возможным благодаря «максимальному давлению» со стороны Дональда Трампа, заявили в Белом доме.

— Это один из примеров того, как президент использует максимальное давление, чтобы поступить правильно по отношению к американскому и венесуэльскому народам, — говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, которое поступило в AFP.

Уже известно, что власти Венесуэлы освободили пять испанских граждан, среди которых известная активистка с двойным гражданством Росио Сан Мигель.

Ранее сообщалось, что военного, отвечавшего за охрану Мадуро, отправили в отставку в Венесуэле.

Напомним, 3 января Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе и доставили на корабле в Нью-Йорк.

Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.

В тот же день Верховный суд Венесуэлы предоставил вице-президенту Делси Родригес полные президентские полномочия. Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.

6 января Мадуро и его супругу под усиленной охраной доставили в здание суда. Свергнутый лидер Венесуэлы и его жена не признали себя виновными. Следующее судебное заседание по делу состоится 17 марта.

Ранее Генсек ООН и власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.