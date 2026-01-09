Власти Венесуэлы обещают освободить «значительное число» заключенных
Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в ближайшие часы будет освобождено значительное число иностранных и венесуэльских заключенных. Ранее этого требовала местная оппозиция, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Освобождение, которое неоднократно требовала оппозиция страны, является жестом мира, сказал Родригес, добавив, что эта мера является односторонней и не согласована с какими-либо другими сторонами.
— Боливарианское правительство совместно с государственными учреждениями приняло решение освободить значительное число венесуэльских и иностранных граждан, и в настоящий момент этот процесс освобождения уже идет, — сказал Родригес, который приходится братом исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
Родригес, занимавшая пост вице-президента, была назначена врио президента после захвата США Николаса Мадуро; американская администрация сотрудничает с ней.
Кого именно планируется освободить, пока неясно, но в МИД Испании уже заявили, что среди освобожденных будут испанские граждане.
Первое крупное освобождение заключенных в Венесуэле после свержения Николаса Мадуро стало возможным благодаря «максимальному давлению» со стороны Дональда Трампа, заявили в Белом доме.
— Это один из примеров того, как президент использует максимальное давление, чтобы поступить правильно по отношению к американскому и венесуэльскому народам, — говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, которое поступило в AFP.
Уже известно, что власти Венесуэлы освободили пять испанских граждан, среди которых известная активистка с двойным гражданством Росио Сан Мигель.
Ранее сообщалось, что военного, отвечавшего за охрану Мадуро, отправили в отставку в Венесуэле.
Напомним, 3 января Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе и доставили на корабле в Нью-Йорк.
Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.
В тот же день Верховный суд Венесуэлы предоставил вице-президенту Делси Родригес полные президентские полномочия. Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.
6 января Мадуро и его супругу под усиленной охраной доставили в здание суда. Свергнутый лидер Венесуэлы и его жена не признали себя виновными. Следующее судебное заседание по делу состоится 17 марта.
Ранее Генсек ООН и власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.